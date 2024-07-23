Беларусь и Амурская область договорились о строительстве крупных объектов инфраструктуры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Губернатора одного из регионов Дальнего Востока – Амурской области – принял президент Беларуси. Александр Лукашенко и Василий Орлов обсудили сотрудничество в строительстве крупных объектов инфраструктуры, передает «МИР 24».

Глава государства напомнил, успешный опыт такого взаимодействия уже был. Полвека назад 60 тысяч белорусов строили БАМ. В настоящее время в этой дальневосточной области возводят масштабные проекты: заводы и жилые кварталы. Кроме того, Минск рассчитывает на увеличение поставок карьерных самосвалов в регион, так как там планируют увеличить добычу полезных ископаемых. Еще одной перспективной сферой сотрудничества Александр Лукашенко назвал сельское хозяйство.

«Белорусские ученые-аграрии заинтересованы участвовать в проектах по модернизации материально-технической технологической базы растениеводства, животноводства, селекции сельскохозяйственных культур, перерабатывающей промышленности. Компетенции у Беларуси серьезные в этой области. Природный потенциал области позволяет значительно диверсифицировать номенклатуру выращиваемой сельхозпродукции. В этом мы готовы вас поддержать», – отметил Лукашенко.

Амурская область – крупный экспортер электроэнергии в Китай. Александр Лукашенко предложил поделиться опытом и наработками Беларуси в создании инфраструктуры для электротранспорта.