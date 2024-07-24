Экзамены в разгаре: абитуриенты-заочники поступают в вузы Беларуси. Среди популярных специальностей – «Физкультура и спорт»

Вступительная кампания в вузы Беларуси в разгаре. Сейчас абитуриенты заочной формы обучения сдают внутренние экзамены. Одна из популярных специальностей – «Физкультура и спорт», передает телеканал «МИР 24».
На экзаменах абитуриенты показывают ловкость, силу и скорость. Среди поступающих немало действующих тренеров. Теперь, по закону, для работы они должны получить диплом. Среди нормативов – челночный бег, подтягивания, наклоны и прыжки в длину.
«Необходима целенаправленная подготовка. К нам поступают всегда хорошие и подготовленные студенты, не только физически, но и образованные», – отметил декан факультета физического воспитания Кирилл Романов.
В российских вузах увеличено количество бюджетных мест
«Надо себе всегда говорить, что да, я могу, и тогда получится. Если прийти сюда, как говорится, в плохом настроении и говорить: «Я не могу, я это не сделаю» – это и не получится», – поделился абитуриент Алексей Будревич.
На других специальностях у абитуриентов тоже есть свои внутренние экзамены. Например, у журналистов – сочинения, у спасателей – тесты, у музыкантов – творческое выступление.
Студенты бюджетной и целевой формы обучения уже узнали результаты поступления. Теперь на очереди те, кто будет учиться платно. Вступительная кампания закончится 3 августа.