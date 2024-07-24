Экзамены в разгаре: абитуриенты-заочники поступают в вузы Беларуси. Среди популярных специальностей – «Физкультура и спорт»

На других специальностях у абитуриентов тоже есть свои внутренние экзамены. Например, у журналистов – сочинения, у спасателей – тесты, у музыкантов – творческое выступление.

Студенты бюджетной и целевой формы обучения уже узнали результаты поступления. Теперь на очереди те, кто будет учиться платно. Вступительная кампания закончится 3 августа.