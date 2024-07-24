Лукашенко потребовал навести порядок на молочных фермах в Минской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко проинспектировал ход уборочной кампании в Минской области. Ранее, на профильном совещании, президент требовал от аграриев высокой дисциплины, соблюдения технологий и бережного обращения с техникой. Теперь решил проверить, как выполняются поручения, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Инспекция началась уже в небе. Александр Лукашенко осмотрел угодья Минской области с вертолета. Увиденного хватило, чтобы раскритиковать местные власти.

«Возле промышленных предприятий, допустим ТЭЦ, там вообще… у него поля не перепаханы. В Ждановичах, в этих поселках, у него по два, по три, по пять гектаров – это вообще брошенные земли. Ужасное впечатление. Я не скажу, что там катастрофа, как в Гомельской области. Но это же Минского района земли», – заметил Лукашенко.

Картину усугубил недавний шторм. Он прошел по всей стране и затронул внушительную часть посевов. Аграрии должны извлечь урок. Президент посоветовал пересмотреть тактику уборки урожая и сейчас, и на будущее.

«На нас надвигается приличный фронт. Ураганы раньше прошли, еще не созревшее положили зерно. Я понимаю, что можно в хорошую погоду начать убирать эти поля, где урожай будет не ахти. Можем потерять высокоурожайные поля. Но с другой стороны, если дождь хороший пройдет, то на том поле вообще мы ничего не возьмем», – пояснил президент.

Перед сельхозотраслью страны стоит амбициозная задача – убрать минимум 10 миллионов тонн зерна. Это требование главы государства. Тем более теплые весна и лето обеспечили небывалые всходы.

Площади рапса в этом году увеличили по всей стране. Культура хоть и капризная, но при должном уходе растет хорошо.

«Это соблюдение норм высева, изучение сортов гибридов рапса, совместная работа с институтами. На территории нашего хозяйства находятся четыре института», – рассказал главный агроном сельскохозяйственного предприятия Игорь Протасеня.

Высокий урожай здесь по всем культурам. Это производственная необходимость. Акцент в хозяйстве делают на животноводство. Также полностью обеспечивают себя кормом, доложили президенту. Однако содержание животных показывать не хотели.