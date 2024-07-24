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Лукашенко потребовал навести порядок на молочных фермах в Минской области
24.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко проинспектировал ход уборочной кампании в Минской области. Ранее, на профильном совещании, президент требовал от аграриев высокой дисциплины, соблюдения технологий и бережного обращения с техникой. Теперь решил проверить, как выполняются поручения, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Инспекция началась уже в небе. Александр
Картину усугубил недавний шторм. Он прошел по всей стране и затронул внушительную часть посевов. Аграрии должны извлечь урок. Президент посоветовал пересмотреть тактику уборки урожая и сейчас, и на будущее.
Перед сельхозотраслью страны стоит амбициозная задача – убрать минимум 10 миллионов тонн зерна. Это требование главы государства. Тем более теплые весна и лето обеспечили небывалые всходы.
Площади рапса в этом году увеличили по всей стране. Культура хоть и капризная, но при должном уходе растет хорошо.
Высокий урожай здесь по всем культурам. Это производственная необходимость. Акцент в хозяйстве делают на животноводство. Также полностью обеспечивают себя кормом, доложили президенту. Однако содержание животных показывать не хотели.
Надои молока на ферме выше среднего по стране. Но таких показателей достигают в спартанских условиях. Зданиям больше тридцати лет, они давно устарели. В стране взяли курс на возведение технологичных молочно-товарных комплексов.
«Доишь хорошо. Молодец. Но это уже надо в порядок приводить. Надо строить современные, побольше объемом здания. Тогда и скоту в жару легче будет», – подчеркнул белорусский лидер.
Времени для наведения порядка Лукашенко дал до осени. Приготовиться к инспекции на высшем уровне стоит и другим хозяйствам. Президент предупредил: внезапные проверки станут практикой.
Уборочная кампания в Беларуси близка к экватору. Аграрии уже намололи больше четырех миллионов тонн зерна.
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Президент требовал от аграриев высокой дисциплины, соблюдения технологий и бережного обращения с технико.
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