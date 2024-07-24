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Лукашенко потребовал навести порядок на молочных фермах в Минской области

24.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко проинспектировал ход уборочной кампании в Минской области. Ранее, на профильном совещании, президент требовал от аграриев высокой дисциплины, соблюдения технологий и бережного обращения с техникой. Теперь решил проверить, как выполняются поручения, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Инспекция началась уже в небе. Александр Лукашенко осмотрел угодья Минской области с вертолета. Увиденного хватило, чтобы раскритиковать местные власти.

«Возле промышленных предприятий, допустим ТЭЦ, там вообще… у него поля не перепаханы. В Ждановичах, в этих поселках, у него по два, по три, по пять гектаров – это вообще брошенные земли. Ужасное впечатление. Я не скажу, что там катастрофа, как в Гомельской области. Но это же Минского района земли», – заметил Лукашенко.

Картину усугубил недавний шторм. Он прошел по всей стране и затронул внушительную часть посевов. Аграрии должны извлечь урок. Президент посоветовал пересмотреть тактику уборки урожая и сейчас, и на будущее.

«На нас надвигается приличный фронт. Ураганы раньше прошли, еще не созревшее положили зерно. Я понимаю, что можно в хорошую погоду начать убирать эти поля, где урожай будет не ахти. Можем потерять высокоурожайные поля. Но с другой стороны, если дождь хороший пройдет, то на том поле вообще мы ничего не возьмем», – пояснил президент.

Перед сельхозотраслью страны стоит амбициозная задача – убрать минимум 10 миллионов тонн зерна. Это требование главы государства. Тем более теплые весна и лето обеспечили небывалые всходы.

Площади рапса в этом году увеличили по всей стране. Культура хоть и капризная, но при должном уходе растет хорошо.

«Это соблюдение норм высева, изучение сортов гибридов рапса, совместная работа с институтами. На территории нашего хозяйства находятся четыре института», – рассказал главный агроном сельскохозяйственного предприятия Игорь Протасеня.

Высокий урожай здесь по всем культурам. Это производственная необходимость. Акцент в хозяйстве делают на животноводство. Также полностью обеспечивают себя кормом, доложили президенту. Однако содержание животных показывать не хотели.

«Давай на этот поедем. Чего ты мне предлагаешь? Это же такой комплекс хороший. Этот старый. Его надо реконструировать. Вот мы и посмотрим старый комплекс», – настоял Лукашенко.

Надои молока на ферме выше среднего по стране. Но таких показателей достигают в спартанских условиях. Зданиям больше тридцати лет, они давно устарели. В стране взяли курс на возведение технологичных молочно-товарных комплексов.

«Доишь хорошо. Молодец. Но это уже надо в порядок приводить. Надо строить современные, побольше объемом здания. Тогда и скоту в жару легче будет», – подчеркнул белорусский лидер.

Времени для наведения порядка Лукашенко дал до осени. Приготовиться к инспекции на высшем уровне стоит и другим хозяйствам. Президент предупредил: внезапные проверки станут практикой.

Уборочная кампания в Беларуси близка к экватору. Аграрии уже намололи больше четырех миллионов тонн зерна.



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