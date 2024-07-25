Лукашенко отчитал аграриев за брошенные земли

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко проинспектировал ход уборочной кампании, передает «МИР 24».

Объектом внимания стала Минская область. Сначала белорусский лидер осмотрел поля c вертолета, а потом раскритиковал руководство региона за увиденное.

«Возле промышленных предприятий, допустим ТЭЦ, там вообще… У него поля не перепаханы. В Ждановичах, в этих поселках, у него по два, по три, по пять гектаров – это вообще брошенные земли. Ужасное впечатление. Я не скажу, что там катастрофа, как в Гомельской области. Но это же Минского района земли. Здесь все должно быть вылизано, как у него эти поля», – заявил Лукашенко.

Президент посетил одно из хозяйств недалеко от Минска. Там выращивают суперурожайные сорта озимого рапса. Президенту доложили о технологии: сроках сева, уходе, подкормке и выборе семян. Результатом белорусский лидер остался доволен. А вот молочно-товарной фермой хозяйства – наоборот. Комплексу уже больше 30 лет, и он не отвечает современным требованиям. До осени президент поручил навести порядок и определиться с планом реконструкции.