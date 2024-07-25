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Лукашенко отчитал аграриев за брошенные земли
25.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко проинспектировал ход уборочной кампании, передает «МИР 24».
Объектом внимания стала Минская область. Сначала белорусский лидер осмотрел поля c вертолета, а потом раскритиковал руководство региона за увиденное.
Президент посетил одно из хозяйств недалеко от Минска. Там выращивают суперурожайные сорта озимого рапса. Президенту доложили о технологии: сроках сева, уходе, подкормке и выборе семян. Результатом белорусский лидер остался доволен. А вот молочно-товарной фермой хозяйства – наоборот. Комплексу уже больше 30 лет, и он не отвечает современным требованиям. До осени президент поручил навести порядок и определиться с планом реконструкции.
Ранее Лукашенко провел селекторное совещание по
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