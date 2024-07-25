ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко отчитал аграриев за брошенные земли

25.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко отчитал аграриев за брошенные земли
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко проинспектировал ход уборочной кампании, передает «МИР 24».

Объектом внимания стала Минская область. Сначала белорусский лидер осмотрел поля c вертолета, а потом раскритиковал руководство региона за увиденное.

«Возле промышленных предприятий, допустим ТЭЦ, там вообще… У него поля не перепаханы. В Ждановичах, в этих поселках, у него по два, по три, по пять гектаров – это вообще брошенные земли. Ужасное впечатление. Я не скажу, что там катастрофа, как в Гомельской области. Но это же Минского района земли. Здесь все должно быть вылизано, как у него эти поля», – заявил Лукашенко.

Президент посетил одно из хозяйств недалеко от Минска. Там выращивают суперурожайные сорта озимого рапса. Президенту доложили о технологии: сроках сева, уходе, подкормке и выборе семян. Результатом белорусский лидер остался доволен. А вот молочно-товарной фермой хозяйства – наоборот. Комплексу уже больше 30 лет, и он не отвечает современным требованиям. До осени президент поручил навести порядок и определиться с планом реконструкции.

Ранее Лукашенко провел селекторное совещание по уборочной кампании. Потребовал свести к минимуму потери зерна, наладить дисциплину и строго соблюдать технологии. Поставил и планку для аграриев – минимум 10 миллионов тонн зерна.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства потребовал свести к минимуму потери зерна.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тенденции рынка труда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика