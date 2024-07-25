ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Журналисты и блогеры Беларуси на день стали сотрудниками МЧС

25.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Журналисты и блогеры Беларуси на день стали сотрудниками МЧС
 Фото: МТРК «Мир»

Журналисты и блогеры Беларуси попробовали себя в роли спасателей. Их пригласили на семинар в честь 105-летия пожарной службы, передает «МИР 24».

Полсотни участников встречи изучили теорию и преодолели восемь интерактивных площадок. Среди испытаний – тушение пожара, спуск со здания на тросе, прохождение дымокамеры и спасение человека из заблокированной машины. Все задания выполняли в специальной экипировке.

«Это такая профессия, к которой нужно иметь призвание, потому что не каждый справится. Это не только физическая сила. Это именно моральная подготовка. Это желание помогать людям. Много разных моментов могут возникнуть в процессе», – рассказала блогер Александра Дорошко.

Семинар для работников медиа-сферы прошел впервые. Его организовали на базе Университета гражданской защиты МЧС.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полсотни участников встречи изучили теорию и преодолели восемь интерактивных площадок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко отчитал аграриев за брошенные земли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2024
Mir24.TV Belarus
25.07.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика