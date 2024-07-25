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Журналисты и блогеры Беларуси на день стали сотрудниками МЧС
25.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Журналисты и блогеры Беларуси попробовали себя в роли
Семинар для работников медиа-сферы прошел впервые. Его организовали на базе Университета гражданской защиты МЧС.
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