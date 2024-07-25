Журналисты и блогеры Беларуси на день стали сотрудниками МЧС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Журналисты и блогеры Беларуси попробовали себя в роли спасателей . Их пригласили на семинар в честь 105-летия пожарной службы, передает «МИР 24».



Полсотни участников встречи изучили теорию и преодолели восемь интерактивных площадок. Среди испытаний – тушение пожара, спуск со здания на тросе, прохождение дымокамеры и спасение человека из заблокированной машины. Все задания выполняли в специальной экипировке.

«Это такая профессия, к которой нужно иметь призвание, потому что не каждый справится. Это не только физическая сила. Это именно моральная подготовка. Это желание помогать людям. Много разных моментов могут возникнуть в процессе», – рассказала блогер Александра Дорошко.

Семинар для работников медиа-сферы прошел впервые. Его организовали на базе Университета гражданской защиты МЧС.