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Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург

25.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Борт белорусского лидера приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга, передает телеканал «МИР 24».

У трапа президента встретил губернатор Александр Беглов. В планах главы государства – переговоры с Владимиром Путиным. Диалог пройдет в различных форматах. В основном в закрытом. В повестке – вопросы развития белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, региональная безопасность и международная обстановка.



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У трапа президента Беларуси встретил губернатор Александр Беглов.
 
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