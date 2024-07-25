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Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург
25.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Борт белорусского лидера приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга, передает телеканал «МИР 24».
У трапа президента встретил губернатор Александр Беглов. В планах главы государства – переговоры с Владимиром Путиным. Диалог пройдет в различных форматах. В основном в закрытом. В повестке – вопросы развития белорусско-российских отношений,
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У трапа президента Беларуси встретил губернатор Александр Беглов.
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