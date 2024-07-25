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Поваленные ураганом деревья вывезли из лесов в Гомельской области Беларуси

25.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поваленные ураганом деревья вывезли из лесов в Гомельской области Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Восстановили линии электропередачи и расчистили все дороги от поваленных деревьев. Власти Гомельской области обсудили план дальнейших действий по устранению последствий урагана. Эта область Беларуси больше всего пострадала от разгула стихии на минувшей неделе, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алина Трус.

На лесосеках работают харвесторы, это опасная зона. Сюда не допускают вальщиков. Одна машина вместо нескольких человек в сутки заготавливает 200 кубометров древесины. Работникам лесхозов достались участки полегче – придорожные территории.

«Справляемся, как видите, нормально. Все идет, процесс идет. Работа. Здесь же было навалено. Полностью перекрыта трасса. Здесь, когда прошел ураган, лесничества устраняли, разрезали дорогу. Мы уже потом приехали. Сейчас дочищаем все остальное. От трассы убрали уже часть. Осталось немного», – рассказал мастер на лесосеках Николай Михаленок.

Всего в Беларуси пострадало более 33 тысяч гектаров леса, почти половина из них требовала сплошных санитарных рубок. Особенно в Гомельской области. На помощь прибыли опытные бригады из четырех областей страны.

«Я работаю в лесном хозяйстве уже двадцать лет. И это уже мой пятый бурелом. Я начинал свою трудовую деятельность с лесника. Сейчас руковожу Васильевичским лесхозом. Поэтому то, что надо делать на буреломно-ветровальных лесосеках, это для нас знакомая ситуация», – отметил руководитель Василевичского лесхоза Дмитрий Давыденко.

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Упавшую и поврежденную древесину важно оперативно переработать. Из-за жары она быстро теряет свою ликвидность. Эффективно использовать сырье – такую задачу поставил президент страны. Он держит ситуацию на контроле.

«Древесину мы отпускаем отсюда по прейскурантным ценам. Здесь мы посмотрели рентабельность, не более 5%. Это нормальный подход», – уточнил уполномоченный представитель президента по Гомельской области, управляющий делами президента Беларуси Юрий Назаров.

Штаб по ликвидации последствий непогоды в Гомельской области не только обсудил актуальные вопросы, но и составил план дальнейших действий. Среди первостепенных задач – восстановление лесов.

«Мы обследуем каждую площадь, которая годится под естественное, под искусственное. Задача поставлена за 2025 год, весна-осень. Те площади, которые по своим нормативам подходят под искусственное лесовосстановление, будут все, естественно, посажены», – подчеркнул министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.

В этом году в Беларуси планируют заготовить четыре миллиона кубометров древесины. Часть ее пойдет на экспорт в другие страны.



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Всего в Беларуси пострадало более 33 тысяч гектаров леса, почти половина из них требовала сплошных санитарных рубок.
 
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