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Поваленные ураганом деревья вывезли из лесов в Гомельской области Беларуси
25.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Восстановили линии электропередачи и расчистили все дороги от поваленных деревьев. Власти Гомельской области обсудили план дальнейших действий по устранению последствий урагана. Эта область Беларуси больше всего пострадала от разгула стихии на минувшей неделе, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алина Трус.
На лесосеках работают харвесторы, это опасная зона. Сюда не допускают вальщиков. Одна машина вместо нескольких человек в сутки заготавливает 200 кубометров древесины. Работникам лесхозов достались участки полегче – придорожные территории.
Всего в Беларуси пострадало более 33 тысяч гектаров леса, почти половина из них требовала сплошных санитарных рубок. Особенно в Гомельской области. На помощь прибыли опытные бригады из четырех областей страны.
«Древесину мы отпускаем отсюда по прейскурантным ценам. Здесь мы посмотрели рентабельность, не более 5%. Это нормальный подход», – уточнил уполномоченный представитель президента по Гомельской области, управляющий делами президента Беларуси Юрий Назаров.
Штаб по ликвидации последствий непогоды в Гомельской области не только обсудил актуальные вопросы, но и составил план дальнейших действий. Среди первостепенных задач – восстановление лесов.
В этом году в Беларуси планируют заготовить четыре миллиона кубометров древесины. Часть ее пойдет на экспорт в другие страны.
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Всего в Беларуси пострадало более 33 тысяч гектаров леса, почти половина из них требовала сплошных санитарных рубок.
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