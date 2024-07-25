Поваленные ураганом деревья вывезли из лесов в Гомельской области Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Восстановили линии электропередачи и расчистили все дороги от поваленных деревьев. Власти Гомельской области обсудили план дальнейших действий по устранению последствий урагана. Эта область Беларуси больше всего пострадала от разгула стихии на минувшей неделе, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алина Трус.

На лесосеках работают харвесторы, это опасная зона. Сюда не допускают вальщиков. Одна машина вместо нескольких человек в сутки заготавливает 200 кубометров древесины. Работникам лесхозов достались участки полегче – придорожные территории.

«Справляемся, как видите, нормально. Все идет, процесс идет. Работа. Здесь же было навалено. Полностью перекрыта трасса. Здесь, когда прошел ураган, лесничества устраняли, разрезали дорогу. Мы уже потом приехали. Сейчас дочищаем все остальное. От трассы убрали уже часть. Осталось немного», – рассказал мастер на лесосеках Николай Михаленок.

Всего в Беларуси пострадало более 33 тысяч гектаров леса, почти половина из них требовала сплошных санитарных рубок. Особенно в Гомельской области. На помощь прибыли опытные бригады из четырех областей страны.

«Я работаю в лесном хозяйстве уже двадцать лет. И это уже мой пятый бурелом. Я начинал свою трудовую деятельность с лесника. Сейчас руковожу Васильевичским лесхозом. Поэтому то, что надо делать на буреломно-ветровальных лесосеках, это для нас знакомая ситуация», – отметил руководитель Василевичского лесхоза Дмитрий Давыденко.