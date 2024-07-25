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Лукашенко и Путин обсудят продвижение союзных проектов и региональную безопасность

25.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко и Путин обсудят продвижение союзных проектов и региональную безопасность
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Александр Лукашенко прилетел в Россию с рабочим визитом. В планах – переговоры с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Лидеры двух стран поговорят о развитии белорусско-российских отношений, продвижении союзных проектов, региональной безопасности. Затронут вопросы и международной повестки.

В прошлый раз официальные переговоры лидеров состоялись в Минске в мае этого года.



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Теги: Минск
 
 
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В прошлый раз официальные переговоры лидеров состоялись в Минске в мае этого года.
 
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