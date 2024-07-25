Лукашенко и Путин обсудят продвижение союзных проектов и региональную безопасность

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко прилетел в Россию с рабочим визитом. В планах – переговоры с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Лидеры двух стран поговорят о развитии белорусско-российских отношений, продвижении союзных проектов, региональной безопасности. Затронут вопросы и международной повестки.

В прошлый раз официальные переговоры лидеров состоялись в Минске в мае этого года.