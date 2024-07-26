Курс доллара к рублю падает: объясняем почему и как долго это может продолжаться

Источник материала: ProBusiness





Больше недели белорусский рубль ежедневно укрепляется к доллару. Что все это значит, как бизнесу реагировать и что будет дальше, мы узнали у сертифицированного финансового аналитика Александра Шкута.



Александр Шкут

Сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute

— Текущая динамика курса белорусского рубля напрямую зависит от динамики курса российского рубля, поскольку Россия является основным внешнеторговым партнером для Беларуси. Соответственно, чтобы разобраться в причинах укрепления курса белорусского рубля, нужно смотреть, какие факторы воздействовали на соответствующее укрепление российского рубля.

Поддержку российскому рублю в последние месяцы оказали несколько факторов. Во-первых, введение 12-го пакета санкций от Евросоюза, а также ограничений от Великобритании и Министерства финансов США существенно затруднили внешнеэкономические сделки и расчеты по импорту для России. То есть российские импортеры не могут тратить валюту на закупку товаров. Из-за этого возникает избыток валюты и российский рубль укрепляется. Второй фактор — кредитно-денежная политика Банка России. Сегодня, на очередном заседании, он, вероятнее всего, поднимет ключевую ставку на 200 базисных пунктов из-за реализовавшихся проинфляционных рисков: оперативные индикаторы показывают, что инфляция в России в последние месяцы существенно усилилась и базовый прогноз Банка России по инфляции не оправдался. Инфляция намного выше прогнозируемых значений. В связи с этим рынки ожидают, что будет существенно ужесточаться кредитно-денежная политика. Высокие процентные ставки, как следствие, увеличивают привлекательность российского рубля как средства сбережения. Население и бизнес используют депозиты в российских рублях — спрос на российскую валюту увеличивается, и она укрепляется.





Однако на текущий момент потенциал укрепления как российского рубля, так и белорусского по отношению к иностранным валютам ограничен. Вероятнее всего мы видим сейчас пиковые значения. То есть в данный период времени как российская, так и белорусская валюта наиболее крепкая. И далее мы будем наблюдать ослабление курса. Здесь снова есть несколько причин. Во-первых, правительство России снизило норму продажи экспортной выручки до 40%. Происходит это в связи с тем, что дальнейшее укрепление российского рубля невыгодно для бюджета и экспортеров, поскольку они получают меньшее количество рублей при продаже экспортных товаров, точнее сырья, за рубеж. Поэтому правительство будет прикладывать усилия к тому, чтобы в дальнейшем курс не укреплялся. Во-вторых, импортеры подстраиваются к изменяющимся рыночным условиям. И начинают рассчитываться за импортируемые товары другими способами, чтобы не допустить роста цен на импортные товары. Тут речь, вероятнее всего, идет о механизмах расчета криптовалютой. Соответственно, будут появляться различные механизмы взаиморасчетов. Восстановление импорта повлечет отток иностранной валюты, что будет влиять на курс российского рубля.





И последний фактор, который повлиял на укрепление белорусского рубля, — это некоторое ужесточение кредитно-денежной политики со стороны белорусского регулятора. Национальный банк 17 июля увеличил ставки по кредиту овернайт с 10,5% до 11% годовых для снижения давления на ценовую динамику и уменьшения проинфляционных рисков. Данное ужесточение не очень существенное, однако этот фактор также поддерживает курс белорусского рубля.