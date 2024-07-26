Погода в СНГ: Казахстан раскалился до 36 градусов, в Беларуси закрыли пляжи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Синоптики прогнозируют, что к выходным воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».



Казахстан

Жара ожидается на всей территории Казахстана. Минимальные плюс 28 синоптики прогнозируют на севере и западе республики. В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Карагандинской областях возможны дожди, местами со шквалистым ветром, а на юге и востоке республики воздух прогреется до 36 градусов.

В зной у спасателей работы добавится. Помогает сотрудникам Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области говорящий дрон. Его используют на опасных водоемах, где местные жители спасаются от жары.

«Данным дроном у нас доводятся основные требования безопасности на водоемах. Хотелось отметить то, что на территории у нас зарегистрировано 22 места, где разрешено купание, а также 24 места, где разрешено купание», – рассказал начальник Управления гражданской обороны ДЧС Восточно-Казахстанской области Даурен Агажаев.

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