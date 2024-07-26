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Погода в СНГ: Казахстан раскалился до 36 градусов, в Беларуси закрыли пляжи
26.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Синоптики прогнозируют, что к выходным воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
В зной у спасателей работы добавится. Помогает сотрудникам Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области говорящий дрон. Его используют на опасных водоемах, где местные жители спасаются от жары.
В Беларуси зной не сдает позиции. В стране «оранжевый» уровень погодной опасности. Днем воздух прогреется до 30 градусов.
Берега водоемов стали местами притяжения для сотен горожан. Однако на столичных водохранилищах – Дрозды, Цнянки и Заславское – введен запрет на купание. Там в воде превышен микробиологический показатель безопасности. Минский городской центр гигиены и эпидемиологии не рекомендует даже заходить в воду не только детям, но и взрослым.
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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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