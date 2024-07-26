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Погода в СНГ: Казахстан раскалился до 36 градусов, в Беларуси закрыли пляжи

26.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Казахстан раскалился до 36 градусов, в Беларуси закрыли пляжи
 Фото: МТРК «Мир»

Синоптики прогнозируют, что к выходным воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Жара ожидается на всей территории Казахстана. Минимальные плюс 28 синоптики прогнозируют на севере и западе республики. В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Карагандинской областях возможны дожди, местами со шквалистым ветром, а на юге и востоке республики воздух прогреется до 36 градусов.

В зной у спасателей работы добавится. Помогает сотрудникам Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области говорящий дрон. Его используют на опасных водоемах, где местные жители спасаются от жары.

«Данным дроном у нас доводятся основные требования безопасности на водоемах. Хотелось отметить то, что на территории у нас зарегистрировано 22 места, где разрешено купание, а также 24 места, где разрешено купание», – рассказал начальник Управления гражданской обороны ДЧС Восточно-Казахстанской области Даурен Агажаев.

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В Беларуси зной не сдает позиции. В стране «оранжевый» уровень погодной опасности. Днем воздух прогреется до 30 градусов.

Берега водоемов стали местами притяжения для сотен горожан. Однако на столичных водохранилищах – Дрозды, Цнянки и Заславское – введен запрет на купание. Там в воде превышен микробиологический показатель безопасности. Минский городской центр гигиены и эпидемиологии не рекомендует даже заходить в воду не только детям, но и взрослым.



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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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