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Юные белорусы заняли пятое место на международной олимпиаде по математике

26.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Юные белорусы заняли пятое место на международной олимпиаде по математике
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусские школьники заняли пятое место на международной олимпиаде по математике. Интеллектуальные состязания проходили в Великобритании. Оттуда знатоки точных наук и привезли в страну золотые медали. Это лучшие результаты за всю историю участия Беларуси в этой олимпиаде, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Такой пример и педагог не сразу решит, а одиннадцатиклассник Михаил Райхман справляется с ним без единой заминки. Он усиленно занимается математикой более четырех лет и признается: завораживают необычные задачи.

«Больше смысл в том, что там сложность именно, то есть как бы знания вам в основном не нужны, но вам нужно очень много креатива и размышлять, придумывать разные идеи для решения задач. В каждый день три задачи, первые задачи были для меня достаточно простые, а вторые задачи, там я какое-то время на них потратил. Вот в третьих задачах я одну смог решить, вторую не решил», – рассказал учащийся гимназии №41 Минска имени В.Х. Серебряного Михаил Райхман.

На олимпиаде Матвей Вылегжанин обошел соперников не только по количеству правильных ответов, но и в скорости их решений. Математика захватила его еще в детстве. А теперь за высокие результаты на олимпиаде автоматически получил сто бальный сертификат по централизованному тестированию.

«Поступил в БГУ на факультет прикладной математики и информатики на специальность «Информатика». Тут остаться вроде с одной стороны и легче, а с другой стороны образование нормальное тут как-то получить можно. У меня хорошо получалось, и как-то пришло, потому что у меня и родители математики, и дедушка тоже», – рассказал студент Белорусского государственного университета Матвей Вылегжанин.

Всего от Беларуси на олимпиаду поехали шесть человек. До выступления на международном уровне они прошли множество состязаний внутри страны. После готовились на учебных сборах. На них помогали лучшие математики страны.

«Под управлением педагога, да, но идет очень серьезная самостоятельная работа ученика. Также в городе проводятся сборы, когда, например, всех детей из города Минска приглашают, и идет тренировка, подготовка к республиканскому этапу. Дальше их собирают со всей республики, они точно так же приходят школу сборов, а потом они уже едут и защищают честь и достоинство нашей страны», – рассказала директор гимназии №41 Минска имени В.Х. Серебряного Марианна Скакун.

Математики белорусской команды заняли пятое место в общем рейтинге, обойдя более 100 стран. Показали лучший результат в Европе. Каждого участника отметили отдельно. В копилке – четыре золотые и две бронзовые медали.



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Теги: Минск
 
 
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