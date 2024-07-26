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Юные белорусы заняли пятое место на международной олимпиаде по математике
26.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские школьники заняли пятое место на международной олимпиаде по математике. Интеллектуальные состязания проходили в Великобритании. Оттуда знатоки точных наук и привезли в страну золотые медали. Это лучшие результаты за всю историю участия Беларуси в этой олимпиаде, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
На олимпиаде Матвей Вылегжанин обошел соперников не только по количеству правильных ответов, но и в скорости их решений. Математика захватила его еще в детстве. А теперь за высокие результаты на олимпиаде автоматически получил сто бальный сертификат по централизованному тестированию.
«Под управлением педагога, да, но идет очень серьезная самостоятельная работа ученика. Также в городе проводятся сборы, когда, например, всех детей из города Минска приглашают, и идет тренировка, подготовка к республиканскому этапу. Дальше их собирают со всей республики, они точно так же приходят школу сборов, а потом они уже едут и защищают честь и достоинство нашей страны», – рассказала директор гимназии №41 Минска имени В.Х. Серебряного Марианна Скакун.
Математики белорусской команды заняли пятое место в общем рейтинге, обойдя более 100 стран. Показали лучший результат в Европе. Каждого участника отметили отдельно. В копилке – четыре золотые и две бронзовые медали.
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Каждого участника отметили отдельно. В копилке – четыре золотые и две бронзовые медали.
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