Юные белорусы заняли пятое место на международной олимпиаде по математике

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские школьники заняли пятое место на международной олимпиаде по математике. Интеллектуальные состязания проходили в Великобритании. Оттуда знатоки точных наук и привезли в страну золотые медали. Это лучшие результаты за всю историю участия Беларуси в этой олимпиаде, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



Такой пример и педагог не сразу решит, а одиннадцатиклассник Михаил Райхман справляется с ним без единой заминки. Он усиленно занимается математикой более четырех лет и признается: завораживают необычные задачи.

«Больше смысл в том, что там сложность именно, то есть как бы знания вам в основном не нужны, но вам нужно очень много креатива и размышлять, придумывать разные идеи для решения задач. В каждый день три задачи, первые задачи были для меня достаточно простые, а вторые задачи, там я какое-то время на них потратил. Вот в третьих задачах я одну смог решить, вторую не решил», – рассказал учащийся гимназии №41 Минска имени В.Х. Серебряного Михаил Райхман.

На олимпиаде Матвей Вылегжанин обошел соперников не только по количеству правильных ответов, но и в скорости их решений. Математика захватила его еще в детстве. А теперь за высокие результаты на олимпиаде автоматически получил сто бальный сертификат по централизованному тестированию.

«Поступил в БГУ на факультет прикладной математики и информатики на специальность «Информатика». Тут остаться вроде с одной стороны и легче, а с другой стороны образование нормальное тут как-то получить можно. У меня хорошо получалось, и как-то пришло, потому что у меня и родители математики, и дедушка тоже», – рассказал студент Белорусского государственного университета Матвей Вылегжанин.