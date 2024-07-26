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Школьные базары открылись в белорусских городах
26.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начали работу
Будущий второклассник Филипп сам примеряет галстуки. Этот аксессуар в его школе должен быть синего цвета. А мама Тамара Каминская наполняет корзину брюками, рубашками и жилетками. Обновить деловой гардероб решили заранее.
Подобрать одежду здесь легко и для подростка. Варвара Лысаковская на минский школьный базар приехала из Жодино. Признается: стильных моделей нашла много.
Для девочек – сарафаны и юбки, для мальчиков – костюмы. В одном магазине модели одежды на любой вкус. Здесь же можно купить обувь и спортивную форму. Оденутся и первоклассники, и старшеклассники. Белорусские ученики должны носить обязательные элементы одежды. Каждая школа выбирает свои.
Ажиотаж и в канцелярских отделах. Первый в списке покупок школьный дневник. На полиграфкомбинате Минска отпечатали более 800 тысяч экземпляров. Здесь же из принтеров выходят и новые учебники, тетради, пособия.
Собрать ученика младших классов в школу можно минимум за 320 белорусских (почти девять тысяч российских рублей). Комплект для старшеклассника обойдется дороже – 390 белорусских рублей (почти 11 тысяч российских).
В июле и августе в белорусских универмагах также проходят Дни школьника. Тогда форму и принадлежности можно купить со значительной скидкой.
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Многие начинают закупать форму и принадлежности заранее. В ассортименте более 300 моделей.
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