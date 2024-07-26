Школьные базары открылись в белорусских городах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начали работу школьные базары . Все необходимое к новому учебному году можно приобрести в одном месте. Многие начинают закупать форму и принадлежности заранее. В ассортименте более 300 моделей, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Будущий второклассник Филипп сам примеряет галстуки. Этот аксессуар в его школе должен быть синего цвета. А мама Тамара Каминская наполняет корзину брюками, рубашками и жилетками. Обновить деловой гардероб решили заранее.

«В прошлом году мы кое-что брали, еще будет носить первую половину года, но надо обновлять чем-то свеженьким, чтобы пошел красавчиком: бабочка, галстук, пиджачок. Вот для этого и приехали. Делают качественно, приятно телу, глазу, детям нравится», – рассказала минчанка Тамара Каминская.

Подобрать одежду здесь легко и для подростка. Варвара Лысаковская на минский школьный базар приехала из Жодино. Признается: стильных моделей нашла много.

«Я первый раз приехала, так что еще не все посмотрела, но в целом мне нравится. В восьмой класс перехожу, смотрю блузочки, брючки», – рассказала жительница Жодино Варвара Лысаковская.

Для девочек – сарафаны и юбки, для мальчиков – костюмы. В одном магазине модели одежды на любой вкус. Здесь же можно купить обувь и спортивную форму. Оденутся и первоклассники, и старшеклассники. Белорусские ученики должны носить обязательные элементы одежды. Каждая школа выбирает свои.

«Самым распространенным мы ожидаем в этом году трикотажный жилет. Преимущественно синего цвета, так как в основном город Минск выбрал синий цвет. Еще выбирают галстук с эмблемой школы, это заказывается отдельно, также значок», – рассказала ведущий товаровед Анастасия Мурач.

Ажиотаж и в канцелярских отделах. Первый в списке покупок школьный дневник. На полиграфкомбинате Минска отпечатали более 800 тысяч экземпляров. Здесь же из принтеров выходят и новые учебники, тетради, пособия.

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