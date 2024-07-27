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Жителей Минска начали обучать езде на электросамокатах

27.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Езде на электросамокате начали обучать жителей Минска. В городе открылась специальная школа под открытым небом. Инструкторы рассказывают о нюансах девайса и культуре вождения. Ведь с началом сезона вырос не только спрос на аренду самокатов, но и количество травм, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Самое популярное средство передвижения летом – электросамокаты. Быстро и без пробок довезут в любую точку города. При этом разрешение на вождение не нужно.

Чтобы стать самокатчиком покупать собственный электродевайс необязательно: напрокат их можно взять на каждом шагу. Только в Минске предлагают в аренду десять тысяч самокатов. Число потребителей со своим двухколесником и не сосчитать.

За сезон на личном девайсе Александр накручивает почти 800 километров по городу. Но к любителям взять самокат напрокат относится с осторожностью.

«К прокатным отношусь не очень хорошо, потому что очень много подростков, которые безумно гоняют на них. А те, кто на своих катается, осознанно покупают самокаты, ездят, знают, как на них ездить», – отметил Александр.

По данным сервисов проката, пик поездок приходится на раннее утро и в конце рабочего дня. В стране электросамокаты приравнены к средствам персональной мобильности. Главное правило – не делить один на двоих.

«К авариям чаще всего приводит именно езда вдвоем. Это связано с тем, что самокат сконструирован и разработан именно для того, чтобы на нем ездил один пользователь. Когда их двое, нарушается балансировка самоката и его управляемость», – рассказал директор кикшеринговой компании Алексаднр Каледа.

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Научиться безопасно передвигаться по городу поможет школа вождения. Инструкторы рассказывают обо всех нюансах: как проверить транспорт перед использованием, маневрировать в городской среде, а главное – побороть страх первой поездки.

«Все время у меня самокаты эти перед глазами, я планирую, думаю, хотела бы я им воспользоваться, а я не знаю, как. Начинается у меня: «Надо установить приложение, а как им пользоваться?» Это все сложно. Рассказали правила дорожного движения, я прошла этот тест, сделала, правда, две ошибки, нужно перечитать правила ПДД», – поделилась жительница Минска Ольга.

Во избежание ненужных травм у самокатчиков есть четкие правила. За руль – только трезвым, на переходе замедляться до скорости пешеходов и не лихачить. Где возможно – передвигаться только по велодорожкам.



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Теги: Минск
 
 
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Инструкторы специальной школы под открытым небом рассказывают о нюансах девайса и культуре вождения.
 
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