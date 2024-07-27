|
Жителей Минска начали обучать езде на электросамокатах
27.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Езде на электросамокате начали обучать жителей Минска. В городе открылась специальная школа под открытым небом. Инструкторы рассказывают о нюансах девайса и культуре вождения. Ведь с началом сезона вырос не только спрос на аренду самокатов, но и количество травм, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Самое популярное средство передвижения летом – электросамокаты. Быстро и без пробок довезут в любую точку города. При этом разрешение на вождение не нужно.
Чтобы стать самокатчиком покупать собственный электродевайс необязательно: напрокат их можно взять на каждом шагу. Только в Минске предлагают в аренду десять тысяч самокатов. Число потребителей со своим двухколесником и не сосчитать.
За сезон на личном девайсе Александр накручивает почти 800 километров по городу. Но к любителям взять самокат напрокат относится с осторожностью.
По данным сервисов проката, пик поездок приходится на раннее утро и в конце рабочего дня. В стране электросамокаты приравнены к средствам персональной мобильности. Главное правило – не делить один на двоих.
«Все время у меня самокаты эти перед глазами, я планирую, думаю, хотела бы я им воспользоваться, а я не знаю, как. Начинается у меня: «Надо установить приложение, а как им пользоваться?» Это все сложно. Рассказали правила дорожного движения, я прошла этот тест, сделала, правда, две ошибки, нужно перечитать правила ПДД», – поделилась жительница Минска Ольга.
Во избежание ненужных травм у самокатчиков есть четкие правила. За руль – только трезвым, на переходе замедляться до скорости пешеходов и не лихачить. Где возможно – передвигаться только по велодорожкам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инструкторы специальной школы под открытым небом рассказывают о нюансах девайса и культуре вождения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)