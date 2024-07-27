Гимнастки из семи стран собрались на соревнованиях в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовал турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». Соревнования международные. В этом году среди участниц спортсменки из семи стран, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

У команды из Беларуси каждое движение доведено до автоматизма. Одна гимнастка подбрасывает обруч, другая выполняет с ним сложнейший элемент. Неверный шаг – и номер может не получиться.

«Не могу точно сказать, какой элемент нам дается сложнее, какой легче, для каждой по-разному. Конечно, есть вещи, которые мы отрабатываем все вместе и которые не получаются, у нас есть переброски, которые выполняются абсолютно всеми в команде, и есть вещи, которые выполняет только одна гимнастка. Это могут быть разбросы двух предметов», – рассказала член сборной команды Беларуси Кирьяна Шевцова.

На соревнованиях выступают и гимнастки-одиночницы. Дарья Голенкина из Москвы покорила жюри и зрителей номером с несколькими обручами. За высокими оценками – усердные тренировки с пяти лет. Особое внимание фигуре.

«Раньше было строго, там двойные прыгали, сейчас уже попроще. Но мы следим за собой. Гимнастке главное показать свой характер, то есть должна быть сильная выдержка», – поделилась Дарья Голенкина.

Музыка, наряд для выступления и макияж – акцент на детальную проработку каждого номера. Белоруска Софья Борисевич признается: купальник должен подчеркивать само настроение программы. Так же, как и косметика на лице. С ней главное – не переборщить.

«Мы приходим к одному единому мнению, обычно у нас базовый макияж – это черные стрелки и немножко серебряного, прическа тоже должна быть у всех одинаковая. Есть цель – встать, сделать, показать всем, что мы можем. Тут уже макияж не сильно влияет, но если мне что-то не понравится, я возьму и переделаю под себя его», – пояснила гимнастка из Беларуси Софья Борисевич.

На турнире – настоящий соревновательных дух и, конечно же, волнение. Каждая гимнастка стремится получить наивысшие баллы от судей. Свое мастерство демонстрируют грации из Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и Малайзии.