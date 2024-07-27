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Гимнастки из семи стран собрались на соревнованиях в Минске
27.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске стартовал
У команды из Беларуси каждое движение доведено до автоматизма. Одна гимнастка подбрасывает обруч, другая выполняет с ним сложнейший элемент. Неверный шаг – и номер может не получиться.
На соревнованиях выступают и гимнастки-одиночницы. Дарья Голенкина из Москвы покорила жюри и зрителей номером с несколькими обручами. За высокими оценками – усердные тренировки с пяти лет. Особое внимание фигуре.
Музыка, наряд для выступления и макияж – акцент на детальную проработку каждого номера. Белоруска Софья Борисевич признается: купальник должен подчеркивать само настроение программы. Так же, как и косметика на лице. С ней главное – не переборщить.
На турнире – настоящий соревновательных дух и, конечно же, волнение. Каждая гимнастка стремится получить наивысшие баллы от судей. Свое мастерство демонстрируют грации из Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и Малайзии.
«Я вижу заряженные глаза детей, замотивированные. Они хотят показать лучшее на площадке. Я вижу друзей, которые к нам приехали, и они с большой радостью приехали, и они ждут наших турниров. Они спрашивают: а когда еще будет? То есть люди уже думают наперед», – подчеркнула главный судья турнира Любовь Черкашина.
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Всего в турнире участвуют более двухсот спортсменок, среди них победительницы и призеры крупных международных стартов.
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