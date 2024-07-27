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Гимнастки из семи стран собрались на соревнованиях в Минске

27.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гимнастки из семи стран собрались на соревнованиях в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске стартовал турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». Соревнования международные. В этом году среди участниц спортсменки из семи стран, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

У команды из Беларуси каждое движение доведено до автоматизма. Одна гимнастка подбрасывает обруч, другая выполняет с ним сложнейший элемент. Неверный шаг – и номер может не получиться.

«Не могу точно сказать, какой элемент нам дается сложнее, какой легче, для каждой по-разному. Конечно, есть вещи, которые мы отрабатываем все вместе и которые не получаются, у нас есть переброски, которые выполняются абсолютно всеми в команде, и есть вещи, которые выполняет только одна гимнастка. Это могут быть разбросы двух предметов», – рассказала член сборной команды Беларуси Кирьяна Шевцова.

На соревнованиях выступают и гимнастки-одиночницы. Дарья Голенкина из Москвы покорила жюри и зрителей номером с несколькими обручами. За высокими оценками – усердные тренировки с пяти лет. Особое внимание фигуре.

«Раньше было строго, там двойные прыгали, сейчас уже попроще. Но мы следим за собой. Гимнастке главное показать свой характер, то есть должна быть сильная выдержка», – поделилась Дарья Голенкина.

Музыка, наряд для выступления и макияж – акцент на детальную проработку каждого номера. Белоруска Софья Борисевич признается: купальник должен подчеркивать само настроение программы. Так же, как и косметика на лице. С ней главное – не переборщить.

«Мы приходим к одному единому мнению, обычно у нас базовый макияж – это черные стрелки и немножко серебряного, прическа тоже должна быть у всех одинаковая. Есть цель – встать, сделать, показать всем, что мы можем. Тут уже макияж не сильно влияет, но если мне что-то не понравится, я возьму и переделаю под себя его», – пояснила гимнастка из Беларуси Софья Борисевич.

На турнире – настоящий соревновательных дух и, конечно же, волнение. Каждая гимнастка стремится получить наивысшие баллы от судей. Свое мастерство демонстрируют грации из Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и Малайзии.

«Это очень серьезные соревнования для меня, потому что старты международные. Конкуренция высокая. В Беларуси и России очень много сильных гимнасток. Но в первую очередь, мы хотим показать себя», – отметила гимнастка из Малайзии Вонг Венг Куин Мэвия.

«Я вижу заряженные глаза детей, замотивированные. Они хотят показать лучшее на площадке. Я вижу друзей, которые к нам приехали, и они с большой радостью приехали, и они ждут наших турниров. Они спрашивают: а когда еще будет? То есть люди уже думают наперед», – подчеркнула главный судья турнира Любовь Черкашина.

Всего в турнире участвуют более двухсот спортсменок. Среди них победительницы и призеры крупных международных стартов, таких как игры «Дети Азии», спортивные игры стран БРИКС и государств СНГ. Так же на ковер выйдут и чемпионки мира.



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Теги: Минск
 
 
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Всего в турнире участвуют более двухсот спортсменок, среди них победительницы и призеры крупных международных стартов.
 
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