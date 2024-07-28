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Белорусские женщины подарили первой леди Зимбабве картошку с подворья Лукашенко
28.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Представительницы Белорусского союза женщин прибыли в Зимбабве на Первый региональный туристический форум ООН. Он объединил тысячи гостей из 12 стран, в том числе и первых лиц государств, передает телеканал «МИР 24».
В планах – встречи с активными женщинами континента. Для Беларуси африканское направление одно из стратегических. Со многими государствами уже налажены контакты, а Зимбабве поможет выйти на большой рынок континента и стать хабом для новых совместных проектов. Страны Африки заинтересованы в белорусских технологиях и хотят развивать культурное партнерство.
Накануне представительницы Белорусского союза женщин
Форум ООН проходит у водопада Виктория, в национальном парке Зимбабве, который считается седьмым чудом света.
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Представительницы Белорусского союза женщин прибыли в Зимбабве на туристический форум ООН.
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