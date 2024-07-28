Белорусские женщины подарили первой леди Зимбабве картошку с подворья Лукашенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представительницы Белорусского союза женщин прибыли в Зимбабве на Первый региональный туристический форум ООН. Он объединил тысячи гостей из 12 стран, в том числе и первых лиц государств, передает телеканал «МИР 24».

В планах – встречи с активными женщинами континента. Для Беларуси африканское направление одно из стратегических. Со многими государствами уже налажены контакты, а Зимбабве поможет выйти на большой рынок континента и стать хабом для новых совместных проектов. Страны Африки заинтересованы в белорусских технологиях и хотят развивать культурное партнерство.

«Наша поездка уже увенчалась успехом в плане налаживания контактов, потому что первые женщины, которые к нам приехали, их было совсем немного, порядка десяти. Сегодня их уже двести. И каждая из них видит перспективу развития своего бизнеса на территории Беларуси и развитие общих интересов», – отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

«У нас немало возможностей. И здесь, в зале, я специально поднимала тех, кто занимается добычей драгоценных и полудрагоценных камней. У нас их много, мы можем добывать камни, мы можем добывать хром и другие полезные ископаемые», – рассказала представительница бизнес-общества Зимбабве Блессинг Эндью.