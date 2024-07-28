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Натуральные производства, нестабильное поведение рубля и скандал с владельцами Wildberries: новости бизнеса за 22-28 июля 2024 года
28.07.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Тенденции в туристической отрасли, AI-инструменты для рекламы и проблемы в HR. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Председатель правления РАТА (Республиканская ассоциация туристических агентств) и директор туристической компании Sakub Сергей Букас рассказал,
Экономика для бизнеса
Больше недели белорусский рубль ежедневно укреплялся к доллару. Что все это значит, как бизнесу реагировать и что будет дальше,
Полезное для бизнеса
Истории бизнеса
Полтора года назад «Про бизнес» заглянул в гости к Сергею Христофорову, серийному предпринимателю и основателю необычного производства заготовок из теста в Смолевичском районе. В то время его бизнес только начинал развиваться, получив около $ 1,5 миллиона инвестиций, и предлагал потребителям уникальный семейный досуг — лепку пельменей, чебуреков и других изделий из теста. С тех пор вложения в проект выросли еще на $ 500 тысяч, а поставки охватили всю Беларусь и увеличились в три раза. Однако проект все еще не приносит прибыли, так как производственные мощности используются всего на 25%.
«Бизнес по производство бетона — это ниша с жесточайшей конкуренцией, где ни у кого нет больше 5% рынка, а маржинальность редко превышает диапазон 5−10%. Следовательно, любое колебание в затратах или цене приведет к отсутствию прибыли, а чаще убыткам» — говорит Павел Гончеревич, предприниматель, который уже в 18 лет начал развивать успешный строительный бизнес, а к 25 решил запустить собственное производство бетона в Борисове, исходя из рыночного дефицита. За последние 6 лет выручка предприятия выросла в 5 раз, но путь к росту давался нелегко: девальвация, приостановка строительства, большие долги по кредитам, пандемия и другие кризисы. «Про бизнес» встретился с Павлом,
Вы наверняка видели на полках в магазинах сыры Bonfesto от Туровского молочного комбината. Производство по-настоящему особенное и ломающее стереотипы. В 2013 году, когда завод открылся, в сутки перерабатывали 40 тонн молока, чтобы произвести 970 тонн сыра в год. Сегодня комбинат перерабатывает более 700 тонн сырья в сутки и планирует произвести около 40 тысяч тонн сыра за год. Каждый год Туровский прибавляет в объеме производства — и цифры впечатляют не только потребителей, но и коллег в бизнес-сообществе. Как получилось достичь таких результатов? Формула простая и сложная одновременно: нужен качественный продукт, команда вовлеченных энтузиастов и партнеры, которые верят в успех на всех этапах. О том, чем отличаются итальянские сыры, как продавать их в тех странах, где практически не едят сыр, и какие продукты не приняли белорусы, «Про бизнес»
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Натуральные производства, нестабильное поведение рубля и скандал с владельцами Wildberries: новости бизнеса за 22-28 июля 2024 года
Тенденции в туристической отрасли, AI-инструменты для рекламы и проблемы в HR. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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