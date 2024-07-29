История Победы: 80 лет назад Красная армия освободила Брест

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кунов Валентин/ТАСС

80 лет назад Красная армия освободила белорусский город Брест от фашистов. На это потребовалось три дня. Два десятка солдат и офицеров, которые участвовали в боях, были удостоены звания Героя Советского Союза. Об истории победы – корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

Этого момента жители Бреста ждали три года, ровно столько город жил в оккупации. 8 июля 1944 года ставка главнокомандующего утвердила план Люблинско-Брестской операции.

«Первая линия обороны немецкая находилась в шести-семи километров от Бреста, а вторая проходила в трех километрах от Бреста. А самые главные укрепленные линии проходили по окраине Бреста. В эту линию передовую входили также и форты Брестской крепости», – рассказала научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Анна Лосенкова.

26 июля к Бресту прибыли сразу три армии. Подходы к городу были заминированы. Чтобы запутать противника, с какой стороны будет основной удар, красноармейцы снимали взрыватели и оставляли мины на месте. Хорошо поработала и авиация. Накануне эскадрильи по 200 самолетов бомбили немецкие позиции. С координатами помогали брестские подпольщики.

«Они устанавливали, когда наибольшее скопление было техники, живой силы на железнодорожных вокзалах, где они сосредоточены. И после того, когда информация попадала в штабы соединения дальней авиации, принималось решение, вылетали наши бомбардировочные полки. Каждый заходил на свой курс и бомбил», – пояснил руководитель поискового отряда Владимир Бухта.

28 июля город был освобожден . Из 63 тысяч населения довоенного Бреста в городе осталось около 15 тысяч человек.

«Примерно 40 тысяч мирных жителей в Бресте было за годы оккупации уничтожено», –рассказал старший научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея Олег Анисимов.

После освобождения жителей города еще три дня не пускали в Брест. Работали саперы. Основные войска двинулись на Варшаву. Впереди был Берлин.