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История Победы: 80 лет назад Красная армия освободила Брест
29.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusБрест" height="100%" width="670">
Кунов Валентин/ТАСС
80 лет назад Красная армия освободила белорусский город Брест от фашистов. На это потребовалось три дня. Два десятка солдат и офицеров, которые участвовали в боях, были удостоены звания Героя Советского Союза. Об истории победы – корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.
Этого момента жители Бреста ждали три года, ровно столько город жил в оккупации. 8 июля 1944 года ставка главнокомандующего утвердила план Люблинско-Брестской операции.
26 июля к Бресту прибыли сразу три армии. Подходы к городу были заминированы. Чтобы запутать противника, с какой стороны будет основной удар, красноармейцы снимали взрыватели и оставляли мины на месте. Хорошо поработала и авиация. Накануне эскадрильи по 200 самолетов бомбили немецкие позиции. С координатами помогали брестские подпольщики.
«Примерно 40 тысяч мирных жителей в Бресте было за годы оккупации уничтожено», –рассказал старший научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея Олег Анисимов.
После освобождения жителей города еще три дня не пускали в Брест. Работали саперы. Основные войска двинулись на Варшаву. Впереди был Берлин.
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Этого дня жители Бреста ждали три года.
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