«Я просто задорого продавал свое время, а жизнь превратилась в день сурка». Белорус рассказал, как понял, что стоит идти в бизнес, и что из этого вышло

Источник материала: ProBusiness





Анатолий Хотулёв — лидер TON Community Belarus и сооснователь компаний-стартапов IDF Finance и Kengooroo Games, которые связаны с блокчейн-разработкой. Кроме того, Анатолий со своими партнерами был широко известен как в нашей стране, так и в России благодаря тому, что одним из первых открыл магазин по продаже майнингового оборудования в 2017 году. О своей истории в бизнесе, экосистеме TON и о том, какие сейчас перспективы у рынка криптовалют, предприниматель рассказал в интервью порталу «Про бизнес».

«На первый митап пришли 22 человека, включая меня, а также моих жену и ребенка»

— Во всех проектах я не участвую как один человек, везде я работаю со своими партнерами, с которыми мы вместе уже на протяжении многих лет. До 2022 года у нас была своя IT-компания, однако, тот год очень сильно изменил бизнес-ландшафт и нам пришлось уйти в бессрочный отпуск. После этого мы упаковали несколько идей, чтобы понять, какой продукт нужен людям. За это время мы создали два проекта — IDF Finance, стартап, который связан с токенизацией реальных активов, и Kengooroo Games — стартап, связанный с геймдевом. Мой партнер защитил магистерскую работу по токенизации недвижимости, а у меня был маркетинговый опыт и опыт в разработке графики. Наверное, именно по этой причине родились именно такие идеи. С нашими проектами мы прошли несколько стартап-акселераторов. Из всех хочется выделить ZborkaLabs с их крутым подходом и преподавателями.





Наш игровой проект мы решили запустить в Telegram, так как на тот момент нигде больше нельзя было найти площадку с такой же большой пользовательской базой. Мы постепенно присматривались к экосистеме, и в процессе стало понятно, что найти разработчиков очень сложно. На самом деле люди, которые занимаются разработкой есть, но они слишком часто бывают интровертами, и их сложно куда-то вытащить из дома, установить личный контакт, а без этого здесь никуда. Примерно в то же время появилась новость о том, что в Москве прошел митап под эгидой TON, который собрал около 50 человек. Тогда я понял, что это очень крутая идея для нетворкинга и хорошая возможность для развития. Так мы с партнерами решили, что нужно организовывать что-то подобное в Минске. Было страшно, было непонятно, что и как правильно делать, но мы это сделали. На первый митап пришло 22 человека с учетом меня, моей жены и ребенка.

Спустя несколько недель к нам постучался представитель из TON Foundation. Он как раз был в Минске и предложил свою кандидатуру для выступления. На тот митап пришло уже 40 человек. На следующие митапы мы собирали уже больше людей. К нам начали приезжать другие люди из TON Foundation, смотреть, как у нас все проходит, так как не замечать нас уже было невозможно. Дальше они предложили мне стать амбассадором TON. Мы смогли показать, что в Беларуси очень сильное и активное комьюнити. Я считаю, что это не только моя заслуга, но и активных людей из IT-сферы. На трехдневный оффлайн-ивент «The Open League Bootcamp» (ивент в поддержку глобального мирового хакатона, — прим. «Про бизнес»), который прошел 7−9 июня 2024 года в Минске, пришли в общей сложности более 500 человек.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Для меня это было даже несколько неожиданно. После каждого мероприятия я получал очень крутую обратную связь и понимал, что мы делаем то, что людям действительно нравится.

«От создания инкубатора выиграют все — разработчики, фаундеры, инвесторы, государство»

Сейчас мы стоим на пороге новой технологической революции, и те люди, которые занимаются разработкой в экосистеме TON, являются пионерами. Пионером всегда быть сложно, но именно они добьются наибольшего успеха. На сегодня у нас в планах создание инкубатора на базе нашего комьюнити. Буткэмп показал, что у нас очень много разработчиков, фаундеров и стартапов в этой нише, и есть реальный запрос на офлайн-локацию, где можно «выращивать» свои проекты. Один из проектов, Tonal, кстати, привлек после нашего мероприятия $ 50 тысяч от инвесторов. Его идея заключается в том, что человек с помощью ИИ изучает Web3 и получает за это награду. Сейчас он набирает очень большую популярность и даже попал в Telegram Apps Center. От создания инкубатора выиграют все — разработчики, фаундеры, инвесторы, государство. Беларусь долгое время была IT-хабом, но в какой-то момент ситуация поменялась. Сейчас же мы можем реанимировать эту активность. Я знаю, как можно соединить все эти категории людей и в итоге создать очень полезный для всех продукт.





Другой проект, над которым мы вместе с партнерами работаем, — это IDF Finance, сервис для токенизации физических активов. Благодаря нему можно привлекать инвестиции для всевозможных проектов, при этом люди не ограничены локацией. Проект очень амбициозный и на момент своего создания сильно опережал время. Наверное, именно поэтому он и столкнулся с рядом проблем, в первую очередь в юридической плоскости. Декрет № 8 очень прорывной, но в нем все равно не было решения для подобного проекта. Насколько мне известно, сейчас он дорабатывается, и, возможно, что скоро наш вопрос будет решен, так как мы уже описали проблему. В России тоже идут подобные разработки, а в ОАЭ, например, подобные стартапы уже работают.

«Сейчас нам всем нужна успешная история, чтобы запустить новый виток развития блокчейн-продуктов»

Известно, что каждый «бычий цикл» на рынке криптовалют сопровождается тем или иным трендом, будь то ICO, NFT, мем-коины. Тренд этого «бычьего цикла», на мой взгляд, — RWA, в том числе токенизация недвижимости. Сейчас нам всем нужна успешная история, чтобы запустить новый виток развития блокчейн-продуктов в нашей стране. Не исключено, что именно мы и покажем эту историю.





Сейчас TON Foundation дает гранты на продвижение проектов внутри Telegram. Перед командой TON стоит задача привести к 2025 году 5 млн активных пользователей Web3 и криптовалюты, сейчас там 3,5 млн. Игры — это лучший способ привести людей в экосистему, ведь им так проще всего взаимодействовать. На мой взгляд, 5 млн — это та отметка, преодолев которую, экосистема начинает жить и развиваться самостоятельно.

Kengooroo Games — это геймдев-компания. Мы делаем сейчас многопользовательскую блокчейн-игру, наш флагман. Суть в том, что в отличие от обычных игр, в Web3 пользователи могут играть и зарабатывать. Механика нашей игры заключается в том, что пользователь играет, получает токены и имеет возможность инвестировать их в разработку других игр и развитие нашей платформы. Таким образом, это своего рода краудинвестинговая модель.

«Когда в Беларуси приняли Декрет № 8, ко мне приехало российское телевидение, сняли про меня и магазин сюжет»

По первому образованию я физик-математик, но после окончания ВУЗа понял, что зарабатывать с таким дипломом очень сложно. После университета ушел в армию, затем получил второе образование в Институте бизнеса БГУ, где отучился на вебдев-специальности, начал заниматься графикой. Одна из моих работ получила серебряный кубок в Лондоне. Много работал с известными белорусскими брендами, и до сих пор, спустя уже 9 лет, когда я захожу в магазины, на полках нахожу продукты с моим дизайном. Там были хорошие деньги, но я сильно выгорел. Оглядываясь назад, мне сложно что-то вспомнить. Получалось так, что я просто задорого продавал свое время, а жизнь превратилась в день сурка, поэтому стало очевидно, что нужно что-то менять. В тот период мой друг открывал строительную компанию и пригласил меня присоединиться. Там я отвечал за маркетинг. В нашей весовой категории компания вышла в топ. Мы сотрудничали какое-то время, зарабатывали очень хорошие деньги, но я понимал, что это все равно не то, чем я хочу заниматься. После этого я получил еще одно образование, уже во ВШЭ, курс «Маркетинг», и после окончания ушел в частную практику, занимался интернет-маркетингом.





У нас с партнерами были деньги, которые можно было бы инвестировать. Мы думали над швейным производством, общепитом, но это все было не совсем подходящими вариантами. А в тот момент как раз в Японии легализовали криптовалюту, начался новый «бычий рынок», и я предложил своим партнерам посмотреть в этом направлении. В конечном итоге решили заняться майнингом, создали дата-центр, достаточно большой, и открыли магазин по продаже майнингового оборудования. Когда в Беларуси приняли Декрет № 8, ко мне приехало российское телевидение, сняли про меня и магазин сюжет. После этого мой офис стали посещать целые делегации из разных городов России.

Дальше начался «медвежий цикл», мы распродали оборудование, и вложили деньги в покупку криптовалюты. В итоге эти вложения принесли нам хорошую доходность. Решение инвестировать в криптовалюту появилось, потому что мы поверили в технологию. За все время моего взаимодействия с криптовалютой я перепробовал много способов взаимодействия с рынком криптовалют, но пришел к тому, что лучшая стратегия взаимодействия с криптой — BUY & HOLD «купить и хранить».





То, что сейчас происходит в сфере криптовалют в целом, и в Telegram, в частности, — это сравнимо с новой технологической революцией. Сейчас в Беларуси в Web3 никто не занимается тем, чем занимаемся мы. Мы помогаем молодым проектам найти команду, привлечь инвесторов, вывести их на рынок. Для всего этого мы хотим создать инкубатор для новых стартап-проектов в Web3. Это совершенно новые возможности и для разработчиков, и для инвесторов. На данный момент мы в поиске инвесторов. Я бы очень хотел, чтобы государство поняло, какие возможности открывает наша инициатива. Мы можем привлечь очень много инвестиций в нашу экономику и создать большое количество новых рабочих мест, от этого выиграют все.