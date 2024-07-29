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Что ждет предпринимателей в Беларуси после введения новых правил для ИП и самозанятых?

29.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Что ждет предпринимателей в Беларуси после введения новых правил для ИП и самозанятых?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси новые правила для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Теперь они могут заниматься только определенными видами деятельности. Какими? Это определил Совет министров страны. Подробнее о программе узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.



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Согласно нововведениям, теперь они могут заниматься только определенными видами деятельности.
 
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