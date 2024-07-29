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Погода в СНГ: резко похолодало в Беларуси, в Казахстане – жара под 40
29.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь
В Беларуси резко похолодало – температура упала до плюс 16. Холод зашел в компании сильных дождей и ветра порывами до 27 метров в секунду. Спасатели предупреждают о риске. Возможны обрывы линий электропередачи, падение деревьев. Видимость на дорогах снижена. Накануне погода похулиганила в Гродненский, Минской и Гомельской областях: 165 населенных пунктов остаются без света. Аварийные бригады продолжают устранять последствия стихии. Энергетики предупредили: перебои с электроэнергией продолжатся весь день.
На севере и востоке Казахстана дожди с градом и ветром, а на юге страны много солнца – жара под 40. Жители и гости Алматы стараются не выходить на улицу днем. От беспощадного зноя прячутся в помещениях с кондиционерами, а если есть возможность, то на природе, где много тени. Вместе с температурой растет и градус пожарной опасности. В горах объявили 4 класс – это высокая угроза пожаров. Спасатели предупреждают: разжигать костры строго запрещено, иначе придется заплатить штраф – почти 370 тысяч тенге (около 70 тысяч рублей).
Кыргызстан
Аномальная жара в Бишкеке пошла на спад. В столице Кыргызстана температура поднимется максимум до 35. Такая же погода почти во всех регионах республики, в том числе в Чуйской области. Там фермеры начали собирают арбузы – они в этом сезоне очень сочные и сладкие, говорят фермеры. Благодаря частым дождям, потерь практически нет. Богатый урожай арбузов благоприятно отразился на цене – от 18 рублей за килограмм в розницу.
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В Беларусь холод зашел в компании сильных дождей и ветра порывами до 27 метров в секунду. В горах Казахстана объявили 4 класс пожароопасности.
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