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Циклон «Игорь» прошелся по Беларуси: повалено более 100 деревьев, без света свыше 550 населенных пунктов

29.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси объявили «оранжевый» уровень опасности. Причина: дожди и сильный ветер. Ураганы накрыли страну еще в воскресенье. Буря продолжается и в понедельник. Как устраняют последствия непогоды, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Немало деревьев упало в самом центре Минска. Порывы ветра – до 27 м/с. На улицах – сотни обломанных веток. Ураган обрушился на все регионы страны. Больше всего пострадала Гродненская область. Там в населенных пунктах около 40 поваленных деревьев. Всего по стране их более 100. Некоторые падали на автомобили. Спасатели оперативно ликвидируют последствия.

«Проводят работы по распиловке и уборке упавших деревьев, расчистке дорог, ликвидации аварийных конструкций, а также направляют мобильные дизельные генераторы для бесперебойной работы объектов сельского хозяйства. По оперативным данным, травмы получил один человек в Гродненской области, мужчина госпитализирован. Под упавшими деревьями оказались пять автомобилей», – заявил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Евгений Барановский.

На усиленный режим работы перешли и белорусские энергетики. Упавшие деревья повредили линии электропередачи. Перебои со светом испытывают жители более 550 населенных пунктов. В некоторых подачу электроэнергии восстанавливают и сейчас.

«По состоянию на 13:00 восстановительные работы ведутся более чем в 540 населенных пунктах. Над восстановлением трудятся более 280 бригад и 339 автомобилей. Создан ситуационный штаб по мониторингу массовых отключений, производит непрерывную работу по уточнению ситуации, в случае ее изменения оперативно будут привлечены дополнительные силы и средства», – отметил заместитель главного инженера «Белэнерго» Александр Михнюк.

Во многих местах ветер повредил кровли зданий, а в Минске на одном из перекрестков ураган вырвал светофор. Камеры видеонаблюдения жилого дома зафиксировали, как стихия уносит дверь подъезда. Циклон, накрывший страну, пришел с севера. Ему дали название «Игорь». Стихия продолжит бушевать и завтра. МЧС просит белорусов по возможности оставаться дома.

Сотрудники ГАИ усилили контроль за скоростью машин на дорогах. Они просят водителей не лихачить и избегать резких маневров. Если гроза застала во время движения, рекомендуют остановиться у обочины и заглушить авто, закрыть окна и переждать бурю.



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Теги: Минск
 
 
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В стране объявлен «оранжевый» уровень опасности. Причина: дожди и сильный ветер. Ураганы накрыли страну еще в воскресенье. Буря продолжается и в понедельник.
 
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