Циклон «Игорь» прошелся по Беларуси: повалено более 100 деревьев, без света свыше 550 населенных пунктов

На усиленный режим работы перешли и белорусские энергетики. Упавшие деревья повредили линии электропередачи. Перебои со светом испытывают жители более 550 населенных пунктов. В некоторых подачу электроэнергии восстанавливают и сейчас.

«По состоянию на 13:00 восстановительные работы ведутся более чем в 540 населенных пунктах. Над восстановлением трудятся более 280 бригад и 339 автомобилей. Создан ситуационный штаб по мониторингу массовых отключений, производит непрерывную работу по уточнению ситуации, в случае ее изменения оперативно будут привлечены дополнительные силы и средства», – отметил заместитель главного инженера «Белэнерго» Александр Михнюк.

Во многих местах ветер повредил кровли зданий, а в Минске на одном из перекрестков ураган вырвал светофор. Камеры видеонаблюдения жилого дома зафиксировали, как стихия уносит дверь подъезда. Циклон, накрывший страну, пришел с севера. Ему дали название «Игорь». Стихия продолжит бушевать и завтра. МЧС просит белорусов по возможности оставаться дома.

Сотрудники ГАИ усилили контроль за скоростью машин на дорогах. Они просят водителей не лихачить и избегать резких маневров. Если гроза застала во время движения, рекомендуют остановиться у обочины и заглушить авто, закрыть окна и переждать бурю.