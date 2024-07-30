«У белорусского бизнеса до 40% пропущенных звонков». Как Виртуальная АТС раз и навсегда решает вопрос коммуникации для компаний

Источник материала: ProBusiness



Татьяна Поликшанова

Каждый звонок может стать драйвером роста для бизнеса — вдруг это будет крупный заказ, судьбоносный проект или поступит предложение выгодного партнерства. Представьте себе систему, которая не просто принимает звонки, а становится вашим виртуальным офис-менеджером, работающим 24/7 без перерывов и выходных. Именно такое решение предлагает МТС со своей Виртуальной АТС — инновационным инструментом, способным трансформировать ваше общение с клиентами и партнерами, оптимизировать рабочие процессы и вывести вашу компанию на новый уровень коммуникационной эффективности.

О том, какие функции есть у ВАТС и какие возможности она дает бизнесу, рассказала начальник отдела базовых сервисов и бизнес-продуктов управления продуктового маркетинга и стратегии МТС Татьяна Поликшанова.

«Теряется до 40% входящих звонков»

— Объясните, зачем вообще бизнесу стоит задумываться об использовании Виртуальной АТС? Ведь звонки могут принимать и сотрудники…

— По статистике, в среднем в белорусских компаниях до 40% звонков — пропущенные. А это значит, что бизнес фактически лишается части своих клиентов и, соответственно, доходов. И это огромная проблема!

Для успешной деятельности все звонки, которые поступают в компанию, должны завершиться разговором.

И наш сервис помогает свести количество пропущенных звонков до нуля. На современном рынке выигрывает тот, кто быстро реагирует на потребность и производит анализ своей деятельности. Наш сервис предоставляет все возможности для эффективного контроля за звонками: прием и распределение звонков между операторами, голосовая почта, запись и аналитика звонков, интеграция с CRM и многое другое.





— Расскажите, что такое Виртуальная АТС и как она работает?

— Виртуальная АТС — это сервис для бизнеса, которому для тех или иных целей требуется многоканальный номер для общения с клиентами.

ВАТС позволяет организовать колл-центр с единым номером и множеством сотрудников, принимающих звонки. Также можно настроить голосовое приветствие, выбрать сценарии распределения звонков, определить общий номер компании для входящих и исходящих вызовов. И, конечно, можно осуществлять вызовы через мобильные телефоны или компьютер.

Все звонки, которые совершаются в компании, проходят через платформу ВАТС и фиксируются в личном кабинете клиента. На основании имеющихся звонков Виртуальная АТС строит статистику и позволяет оценить эффективность работы каждого сотрудника, чтобы не потерять ни одного вызова от клиента.

Виртуальная АТС совсем недавно принципиально обновилась. У нее интуитивно понятный интерфейс, нет ограничений по количеству линий.

— Какому бизнесу может быть полезна ВАТС?

— Виртуальная АТС — это базовая услуга, которая, на наш взгляд, необходима всем компаниям, которые анализируют поток звонков и контролируют бизнес-процессы.

Даже малому и среднему бизнесу ВАТС определенно нужна. В частности, компаниям, деятельность которых связана с приемом и распределением звонков, у которых имеются офисы в разных локациях или работают удаленные сотрудники. Это могут быть службы технической поддержки, медицинские центры, сервисы доставки, сети магазинов или салонов красоты, турагентств, интернет-магазины и др.





— Какие основные функции предлагает Виртуальная АТС от МТС?

Виртуальная АТС предлагает базовые услуги:

многоканальный номер;

IVR-меню;

голосовое приветствие;

запись и хранение разговоров.

Также есть и необходимый дополнительный функционал для рынка нашей страны:

виджет обратного звонка;

автоматическое информирование клиентов без участия сотрудников;

суфлирование разговоров;

SMS-визитка;

встроенная интеграция с Битрикс24 и amoСRM;

уведомление о номере в очереди;

оценка качества обслуживания по завершении разговора;

расширенная статистика.





Сильная сторона нашего сервиса — история и статистика звонков. Доступны отчеты по количеству звонков, есть возможность оценить загруженность и эффективность работы каждого сотрудника.

Мы предлагаем управлять Виртуальной АТС не только через веб-интерфейс, но и с телефона через мобильное приложение, которое доступно для телефонных аппаратов с операционной системой Android и iOS.

— Есть ли возможность интеграции Виртуальной АТС с другими корпоративными системами, например, с CRM?

— Эффективная телефония всегда связана с интеграцией с CRM-системами. У нас реализована полная интеграция с Битрикс24 и amoСRM. На основании полученного опыта мы учли все проблемные моменты и сейчас предоставляем нашим клиентам качественную интеграцию. Также планируем развивать встроенную интеграцию с другими популярными CRM-системами для удобства пользователей.





— Какие возможности предоставляет Виртуальная АТС от МТС?

— Наш сервис нацелен на полный контроль за коммуникацией: от момента поступления звонка до оценки качества разговора по завершению вызова. У нас нет ограничения по линиям, т.е. все звонки будут ждать соединения с оператором. Для клиентов, которые не готовы ждать своей очереди на линии, у нас есть возможность заказа обратного звонка.

Мы вывели услуги голосовой почты на новый уровень: записанное голосовое сообщение приходит на почту с контактными данными клиента. Можно сразу прослушать файл и перезвонить клиенту.

«Виртуальная АТС» от МТС автоматически может позвонить клиентам и проинформировать о новых акциях, персональных предложениях и других важных новостях.

С помощью режима суфлера можно подключиться к разговору и помочь новым сотрудникам выстроить диалог с клиентом. Виджет обратного звонка на сайте поможет клиентам повысить количество эффективных обращений в компанию, звонок осуществляется в считанные секунды. Сотрудник компании при этом понимает, что это звонок, заказанный с сайта, и может, исходя из этого, построить диалог.





В целом по сервису мы предлагаем более 30 функциональных возможностей, которые соответствуют запросам самых требовательных клиентов.

— Как использование Виртуальной АТС может помочь развитию бизнеса?

— Виртуальная АТС — это не только звонки. Это полный аналитический комплекс для организации и контроля работы компании. Ведь каждый пропущенный звонок — потеря выручки.

Для большинства компаний стоимость сервиса — это ARPU одного-двух клиентов. Выгода очевидна. Для виртуальной АТС не нужно закупать дорогостоящее оборудование. Достаточно обычных мобильных телефонов.

— Какие возможности предоставляет система для удаленной работы и мобильных сотрудников?

— Мобильные телефоны не имеют привязки к офису, что позволяет использовать их удаленным и разъездным сотрудникам. Особых требований к телефонным аппаратам не предъявляется. Сотрудники могут работать удаленно из дома, курьеры могут развозить заказы и оставаться на связи.

— А сотрудников придется как-то готовить или обучать работе с Виртуальной АТС?

— Рядовым сотрудникам вообще не придется ни в чем разбираться. Они просто будут принимать звонки с телефона или компьютера. Никакого обучения, даже короткого, не потребуется.

Разобраться с ВАТС нужно будет только тому сотруднику, который настроит работу сервиса для компании. Но сильная сторона нашего сервиса — графически удобный и понятный интерфейс. Большинство клиентов сами с легкостью настраивают сервис по своим потребностям. В случае возникновения трудностей мы консультируем клиентов онлайн.

— Какие планы у МТС по дальнейшему развитию и улучшению Виртуальной АТС? Можно ли ожидать новые функции в ближайшем будущем?

— ВАТС обновилась совсем недавно. И значительно усовершенствовалась по сравнению с прошлой версией. Но мы не останавливаемся на имеющемся функционале и будем его расширять.

Планируем функционал объединения нескольких АТС в одну на базе нашей ВАТС, а также расширять список имеющихся интеграций с СRM-системами.

Каждое обращение от пользователей фиксируется, и в дальнейшем мы оцениваем эффективность доработок нового функционала.

— А какую обратную связь вы получаете?

— У нас уже есть абоненты, которые пользуются обновленным функционалом, и мы получаем от них положительные отклики. Большинство из них не только используют базовый функционал сервиса, но и подключают дополнительные услуги, что свидетельствует об их удовлетворенности продуктом и желании воспользоваться полным функционалом.

— Какие технические требования необходимы для подключения и использования Виртуальной АТС от МТС?

— Чтобы начать пользоваться ВАТС, необходимы только номера МТС и мобильные телефоны. При необходимости совершать звонки с компьютера через Интернет понадобится широкополосный доступ к сети от МТС по проводной абонентской линии.

Клиент может заказать услугу, заключив договор или добавив ее в ранее заключенный договор с МТС. После чего он получит регистрационное письмо с учетными данными на свою электронную почту и сможет пользоваться Виртуальной АТС.