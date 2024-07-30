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«У белорусского бизнеса до 40% пропущенных звонков». Как Виртуальная АТС раз и навсегда решает вопрос коммуникации для компаний
30.07.2024 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Каждый звонок может стать драйвером роста для бизнеса — вдруг это будет крупный заказ, судьбоносный проект или поступит предложение выгодного партнерства. Представьте себе систему, которая не просто принимает звонки, а становится вашим виртуальным офис-менеджером, работающим 24/7 без перерывов и выходных. Именно такое решение предлагает МТС со своей
О том, какие функции есть у ВАТС и какие возможности она дает бизнесу, рассказала начальник отдела базовых сервисов и бизнес-продуктов управления продуктового маркетинга и стратегии МТС Татьяна Поликшанова.
«Теряется до 40% входящих звонков»
— Объясните, зачем вообще бизнесу стоит задумываться об использовании Виртуальной АТС? Ведь звонки могут принимать и сотрудники…
— По статистике, в среднем в белорусских компаниях до 40% звонков — пропущенные. А это значит, что бизнес фактически лишается части своих клиентов и, соответственно, доходов. И это огромная проблема!
Для успешной деятельности все звонки, которые поступают в компанию, должны завершиться разговором.
И наш сервис помогает свести количество пропущенных звонков до нуля.На современном рынке выигрывает тот, кто быстро реагирует на потребность и производит анализ своей деятельности. Наш сервис предоставляет все возможности для эффективного контроля за звонками: прием и распределение звонков между операторами, голосовая почта, запись и аналитика звонков, интеграция с CRM и многое другое.
— Расскажите, что такое Виртуальная АТС и как она работает?
— Виртуальная АТС — это сервис для бизнеса, которому для тех или иных целей требуется многоканальный номер для общения с клиентами.
ВАТС позволяет организовать колл-центр с единым номером и множеством сотрудников, принимающих звонки. Также можно настроить голосовое приветствие, выбрать сценарии распределения звонков, определить общий номер компании для входящих и исходящих вызовов. И, конечно, можно осуществлять вызовы через мобильные телефоны или компьютер.
Все звонки, которые совершаются в компании, проходят через платформу ВАТС и фиксируются в личном кабинете клиента. На основании имеющихся звонков Виртуальная АТС строит статистику и позволяет оценить эффективность работы каждого сотрудника, чтобы не потерять ни одного вызова от клиента.
Виртуальная АТС совсем недавно принципиально обновилась. У нее интуитивно понятный интерфейс, нет ограничений по количеству линий.
— Какому бизнесу может быть полезна ВАТС?
— Виртуальная АТС — это базовая услуга, которая, на наш взгляд, необходима всем компаниям, которые анализируют поток звонков и контролируют бизнес-процессы.
— Какие основные функции предлагает Виртуальная АТС от МТС?
Виртуальная АТС предлагает базовые услуги:
Также есть и необходимый дополнительный функционал для рынка нашей страны:
Сильная сторона нашего сервиса — история и статистика звонков. Доступны отчеты по количеству звонков, есть возможность оценить загруженность и эффективность работы каждого сотрудника.
Мы предлагаем управлять Виртуальной АТС не только через веб-интерфейс, но и с телефона через мобильное приложение, которое доступно для телефонных аппаратов с операционной системой Android и iOS.
— Есть ли возможность интеграции Виртуальной АТС с другими корпоративными системами, например, с CRM?
— Эффективная телефония всегда связана с интеграцией с CRM-системами. У нас реализована полная интеграция с Битрикс24 и amoСRM. На основании полученного опыта мы учли все проблемные моменты и сейчас предоставляем нашим клиентам качественную интеграцию. Также планируем развивать встроенную интеграцию с другими популярными CRM-системами для удобства пользователей.
— Какие возможности предоставляет Виртуальная АТС от МТС?
— Наш сервис нацелен на полный контроль за коммуникацией: от момента поступления звонка до оценки качества разговора по завершению вызова. У нас нет ограничения по линиям, т.е. все звонки будут ждать соединения с оператором. Для клиентов, которые не готовы ждать своей очереди на линии, у нас есть возможность заказа обратного звонка.
Мы вывели услуги голосовой почты на новый уровень: записанное голосовое сообщение приходит на почту с контактными данными клиента. Можно сразу прослушать файл и перезвонить клиенту.
«Виртуальная АТС» от МТС автоматически может позвонить клиентам и проинформировать о новых акциях, персональных предложениях и других важных новостях.
С помощью режима суфлера можно подключиться к разговору и помочь новым сотрудникам выстроить диалог с клиентом.Виджет обратного звонка на сайте поможет клиентам повысить количество эффективных обращений в компанию, звонок осуществляется в считанные секунды. Сотрудник компании при этом понимает, что это звонок, заказанный с сайта, и может, исходя из этого, построить диалог.
В целом по сервису мы предлагаем более 30 функциональных возможностей, которые соответствуют запросам самых требовательных клиентов.
— Как использование Виртуальной АТС может помочь развитию бизнеса?
— Виртуальная АТС — это не только звонки. Это полный аналитический комплекс для организации и контроля работы компании. Ведь каждый пропущенный звонок — потеря выручки.
Для большинства компаний стоимость сервиса — это ARPU одного-двух клиентов. Выгода очевидна.Для виртуальной АТС не нужно закупать дорогостоящее оборудование. Достаточно обычных мобильных телефонов.
— Какие возможности предоставляет система для удаленной работы и мобильных сотрудников?
— Мобильные телефоны не имеют привязки к офису, что позволяет использовать их удаленным и разъездным сотрудникам. Особых требований к телефонным аппаратам не предъявляется. Сотрудники могут работать удаленно из дома, курьеры могут развозить заказы и оставаться на связи.
— А сотрудников придется как-то готовить или обучать работе с Виртуальной АТС?
— Рядовым сотрудникам вообще не придется ни в чем разбираться. Они просто будут принимать звонки с телефона или компьютера. Никакого обучения, даже короткого, не потребуется.
Разобраться с ВАТС нужно будет только тому сотруднику, который настроит работу сервиса для компании. Но сильная сторона нашего сервиса — графически удобный и понятный интерфейс. Большинство клиентов сами с легкостью настраивают сервис по своим потребностям. В случае возникновения трудностей мы консультируем клиентов онлайн.
— Какие планы у МТС по дальнейшему развитию и улучшению Виртуальной АТС? Можно ли ожидать новые функции в ближайшем будущем?
— ВАТС обновилась совсем недавно. И значительно усовершенствовалась по сравнению с прошлой версией. Но мы не останавливаемся на имеющемся функционале и будем его расширять.
Планируем функционал объединения нескольких АТС в одну на базе нашей ВАТС, а также расширять список имеющихся интеграций с СRM-системами.
— А какую обратную связь вы получаете?
— У нас уже есть абоненты, которые пользуются обновленным функционалом, и мы получаем от них положительные отклики. Большинство из них не только используют базовый функционал сервиса, но и подключают дополнительные услуги, что свидетельствует об их удовлетворенности продуктом и желании воспользоваться полным функционалом.
— Какие технические требования необходимы для подключения и использования Виртуальной АТС от МТС?
— Чтобы начать пользоваться ВАТС, необходимы только номера МТС и мобильные телефоны. При необходимости совершать звонки с компьютера через Интернет понадобится широкополосный доступ к сети от МТС по проводной абонентской линии.
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«У белорусского бизнеса до 40% пропущенных звонков». Как Виртуальная АТС раз и навсегда решает вопрос коммуникации для компаний
Каждый звонок может стать драйвером роста для бизнеса - вдруг это будет крупный заказ, судьбоносный проект или поступит предложение выгодного партнерства....
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