Белорусы могут сдать излишки урожая в Минский зоопарк. Даже хищники ждут от гостей угощения – фрукты и ягоды

Минский зоопарк принимает излишки урожая. Все питомцы – на летнем рационе, и свежие витамины им очень нужны. Акция только началась, но многие белорусы в ней уже успели поучаствовать. Что приносят в зоопарк, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
В пакете у Сергея Карпилова – кабачки с собственной грядки, но их он везет не для себя. Из социальных сетей узнал про акцию Минского зоопарка и сразу решил отдать часть своего богатого урожая животным.
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«Кабачки вчера еще были на грядках. Только срезали сегодня утром и сразу – в машину. Что-то домой, конечно, но все, что осталось – в зоопарк», – заявил житель Минска Сергей Карпилов.
Сладкие яблоки и груши, патиссоны и огурцы. В Минском зоопарке принимают все сезонные овощи и фрукты. Они должны быть свежими, целыми и без плесени. Часть замораживают, чтобы зимой порадовать животных витаминами.
«Есть пожелание к нашим жителям: привозите качественные продукты – такие, которые вы кушаете сами, потому что животные не кушают отходы. Они кушают очень качественные продукты», – объяснила заведующая складом Минского зоопарка Светлана Рославцева.
Из-за жаркого лета питомцам в зоопарке изменили рацион: их кормят рано утром и поздно вечером, когда спадает зной. Стараются давать холодную пищу. В меню есть и индивидуальные угощения от минчан. Обезьяны, например, рады малине, крыжовнику и другим ягодам. Для них это десерт.
«Всем животным предлагаются фрукты и овощи по сезону. Даже тем животным, которые являются обязательными хищниками. Медведи, например, с удовольствием это поедают», – объяснила научный сотрудник Минского зоопарка Татьяна Солтысова.
В зоопарке будут рады початкам кукурузы и корзинкам подсолнечника, когда они созреют. Это лакомство отлично развивает мелкую моторику у приматов.