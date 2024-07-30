ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусы могут сдать излишки урожая в Минский зоопарк. Даже хищники ждут от гостей угощения – фрукты и ягоды

30.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: МТРК «Мир»

Минский зоопарк принимает излишки урожая. Все питомцы – на летнем рационе, и свежие витамины им очень нужны. Акция только началась, но многие белорусы в ней уже успели поучаствовать. Что приносят в зоопарк, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

В пакете у Сергея Карпилова – кабачки с собственной грядки, но их он везет не для себя. Из социальных сетей узнал про акцию Минского зоопарка и сразу решил отдать часть своего богатого урожая животным.

Как обитатели Ленинградского зоопарка спасаются от жары?
«Кабачки вчера еще были на грядках. Только срезали сегодня утром и сразу – в машину. Что-то домой, конечно, но все, что осталось – в зоопарк», – заявил житель Минска Сергей Карпилов.

Сладкие яблоки и груши, патиссоны и огурцы. В Минском зоопарке принимают все сезонные овощи и фрукты. Они должны быть свежими, целыми и без плесени. Часть замораживают, чтобы зимой порадовать животных витаминами.

«Есть пожелание к нашим жителям: привозите качественные продукты – такие, которые вы кушаете сами, потому что животные не кушают отходы. Они кушают очень качественные продукты», – объяснила заведующая складом Минского зоопарка Светлана Рославцева.

Из-за жаркого лета питомцам в зоопарке изменили рацион: их кормят рано утром и поздно вечером, когда спадает зной. Стараются давать холодную пищу. В меню есть и индивидуальные угощения от минчан. Обезьяны, например, рады малине, крыжовнику и другим ягодам. Для них это десерт.

«Всем животным предлагаются фрукты и овощи по сезону. Даже тем животным, которые являются обязательными хищниками. Медведи, например, с удовольствием это поедают», – объяснила научный сотрудник Минского зоопарка Татьяна Солтысова.

В зоопарке будут рады початкам кукурузы и корзинкам подсолнечника, когда они созреют. Это лакомство отлично развивает мелкую моторику у приматов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они должны быть свежими, целыми и без плесени. Часть замораживают, чтобы зимой порадовать животных витаминами.
 
Новости дня
Новости разные
 
«У белорусского бизнеса до 40% пропущенных звонков». Как Виртуальная АТС раз и навсегда решает вопрос коммуникации для компаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика