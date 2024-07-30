Белорусы могут сдать излишки урожая в Минский зоопарк. Даже хищники ждут от гостей угощения – фрукты и ягоды

Сладкие яблоки и груши, патиссоны и огурцы. В Минском зоопарке принимают все сезонные овощи и фрукты. Они должны быть свежими, целыми и без плесени. Часть замораживают, чтобы зимой порадовать животных витаминами.

«Есть пожелание к нашим жителям: привозите качественные продукты – такие, которые вы кушаете сами, потому что животные не кушают отходы. Они кушают очень качественные продукты», – объяснила заведующая складом Минского зоопарка Светлана Рославцева.

Из-за жаркого лета питомцам в зоопарке изменили рацион: их кормят рано утром и поздно вечером, когда спадает зной. Стараются давать холодную пищу. В меню есть и индивидуальные угощения от минчан. Обезьяны, например, рады малине, крыжовнику и другим ягодам. Для них это десерт.

«Всем животным предлагаются фрукты и овощи по сезону. Даже тем животным, которые являются обязательными хищниками. Медведи, например, с удовольствием это поедают», – объяснила научный сотрудник Минского зоопарка Татьяна Солтысова.

В зоопарке будут рады початкам кукурузы и корзинкам подсолнечника, когда они созреют. Это лакомство отлично развивает мелкую моторику у приматов.