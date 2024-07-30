Погода в СНГ: Беларусь накрыли ливни и грозы, в Казахстане – до 40 градусов и выше

В Азербайджане из-за ветра и ливней объявили «желтый» уровень опасности. Интенсивные дожди повысили уровень рек. Во многих районах есть риск схода селей. На западе страны потоки грязи затопили дороги. Некоторые поселки оказались отрезаны от районных центров. Подтоплены приусадебные участки и сельхозугодья. Сотрудники МЧС устраняют последствия стихии. Им помогают местные жители.

Казахстан

На юге Казахстана жара нарастает. В Алматы воздух раскалился до 37 градусов, а в Шымкенте – плюс 40 и выше. Спасатели рекомендуют пить больше воды и не выходить днем на улицу, а жителей востока страны предупредили о риске селей. Сотрудники МЧС обследуют бассейны рек, которые представляют опасность.

«Хотелось бы напомнить, что, направляясь в горы, нужно обязательно ознакомиться с прогнозом погоды. Если вы видите, что погодные условия не позволяют и существует опасность – лучше оставаться дома», – объяснила пресс-секретарь Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Марина Лискова.

Кыргызстан

Солнце в Кыргызстане – в избытке. В Бишкеке – плюс 36, осадки маловероятны. В самой высокогорной области республики – Нарынской – немного прохладнее. Регион привлекает не только туристов, но и любителей незаконной ловли рыбы. Так, со дна озера Сон-Куль водолазы МЧС вытащили больше трех тысяч метров рыболовных сетей. На этом водоеме, как и на Иссык-Куле, действует мораторий на промысловую добычу рыбы.