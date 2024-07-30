ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: Беларуси без прорыва в науке подняться на следующую ступень будет невозможно

30.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларуси без прорыва в науке подняться на следующую ступень будет невозможно
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Наука должна двигать экономику страны, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси.

«Мы живем в эпоху беспрецедентных возможностей развития нашей страны. Возможности колоссальные. Упустить нельзя. Есть устойчивая база и определенные результаты как в традиционных отраслях, так и в новых направлениях экономики. Но без реального прорыва в науке подняться на следующую ступень будет невозможно», – отметил глава государства.

Президент объяснил: решение создать группу было принято из-за неудовлетворительных результатов работы Академии наук. По словам белорусского лидера, успехи есть, но и ошибки тоже. Причем даже в ведущих отраслях, таких как сельское хозяйство. В стране развитие научной сферы в приоритете, подчеркнул Лукашенко, поэтому и спрос должен быть. Президент также указал на необходимость привлекать в науку молодежь. Также должны быть четкие критерии отбора кандидатов в академию, без кумовства и круговой поруки.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наука должна двигать экономику страны, заявил президент на встрече с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко о работе по реализации зарубежных договоренностей: «Никакого туризма. Должен быть результат»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2024
Mir24.TV Belarus
30.07.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика