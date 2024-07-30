Лукашенко: Беларуси без прорыва в науке подняться на следующую ступень будет невозможно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наука должна двигать экономику страны, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси.

«Мы живем в эпоху беспрецедентных возможностей развития нашей страны. Возможности колоссальные. Упустить нельзя. Есть устойчивая база и определенные результаты как в традиционных отраслях, так и в новых направлениях экономики. Но без реального прорыва в науке подняться на следующую ступень будет невозможно», – отметил глава государства.

Президент объяснил: решение создать группу было принято из-за неудовлетворительных результатов работы Академии наук. По словам белорусского лидера, успехи есть, но и ошибки тоже. Причем даже в ведущих отраслях, таких как сельское хозяйство. В стране развитие научной сферы в приоритете, подчеркнул Лукашенко, поэтому и спрос должен быть. Президент также указал на необходимость привлекать в науку молодежь. Также должны быть четкие критерии отбора кандидатов в академию, без кумовства и круговой поруки.

