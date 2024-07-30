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Лукашенко: Беларуси без прорыва в науке подняться на следующую ступень будет невозможно
30.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Наука должна двигать экономику страны, заявил президент
Президент объяснил: решение создать группу было принято из-за неудовлетворительных результатов работы Академии наук. По словам белорусского лидера, успехи есть, но и ошибки тоже. Причем даже в ведущих отраслях, таких как сельское хозяйство. В стране развитие научной сферы в приоритете, подчеркнул Лукашенко, поэтому и спрос должен быть. Президент также указал на необходимость привлекать в науку молодежь. Также должны быть четкие критерии отбора кандидатов в академию, без кумовства и круговой поруки.
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Наука должна двигать экономику страны, заявил президент на встрече с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси.
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