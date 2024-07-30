Лукашенко помиловал гражданина Германии Криегера, приговоренного к смертной казни

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Криегера. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Ранее глава государства заслушал информацию по делу осужденного. Рико Кригер был приговорен к высшей мере наказания. Его признали виновным в совершении теракта, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, агентурной деятельности.



Мужчина обратился к президенту с просьбой о помиловании. Прежде чем принять решение, белорусский лидер пригласил тех, кто участвовал в расследовании и рассмотрении этого дела. Среди них председатель КГБ, следователь, адвокат и журналистка.

«Пренеприятнейший вопрос в судьбе и жизни президента, получивший очень серьезное звучание. По нашей Конституции и законам последнее слово всегда за президентом. Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента – это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать. Я хочу просто с вами в этом плане, может, и посоветоваться. Но услышать ваше мнение», – заявил Александр Лукашенко.

Гражданин Германии устроил взрыв на одной из железнодорожных станций Беларуси в октябре прошлого года. Обошлось без жертв. Свою вину он признал. Расследованием теракта занималось КГБ республики.

«С учетом обстоятельств уголовного дела могу сказать следующее: вина Рико Криегера в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью доказана. В ходе совещания президенту были доложены все обстоятельства данного уголовного дела. Сомнений в его виновности не возникало», – подчеркнул заместитель начальника управления КГБ Беларуси Александр Гриб.

Ранее в интервью журналистам Беларуси Криегер рассказал, что за него борется только его семья. Власти Германии помощи осужденному не оказывали.