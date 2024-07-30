|
Лукашенко помиловал гражданина Германии Криегера, приговоренного к смертной казни
30.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Криегера. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Ранее глава государства заслушал информацию по делу осужденного. Рико Кригер был приговорен к высшей мере наказания. Его признали виновным в совершении теракта, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, агентурной деятельности.
Гражданин Германии устроил взрыв на одной из железнодорожных станций Беларуси в октябре прошлого года. Обошлось без жертв. Свою вину он признал. Расследованием теракта занималось КГБ республики.
Ранее в интервью журналистам Беларуси Криегер рассказал, что за него борется только его семья. Власти Германии помощи осужденному не оказывали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рико Криегер был приговорен к высшей мере наказания. Его признали виновным в совершении теракта, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)