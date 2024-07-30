Циклон «Игорь» нахулиганил в Беларуси: аварийные бригады ремонтируют крыши и убирают поваленные деревья

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти две тысячи населенных пунктов Беларуси оставил без света северный циклон «Игорь ». Он пригнал в страну ливни с резким ветром. Повалены деревья, повреждены кровли жилых домов и линии электропередачи. О том, как устраняют последствия стихии, рассказала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

«Игорь» продолжает хулиганить в Беларуси. Под влиянием сурового северного циклона находятся Минская, Гродненская и Могилевская области. Аварийные бригады в усиленном режиме восстанавливают энергоснабжение, ремонтируют крыши, убирают поваленные деревья. По данным спасателей, от стихии пострадали как минимум два человека. Оба госпитализированы. В стране действует «оранжевый» уровень погодной опасности.