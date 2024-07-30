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Циклон «Игорь» нахулиганил в Беларуси: аварийные бригады ремонтируют крыши и убирают поваленные деревья

30.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Циклон «Игорь» нахулиганил в Беларуси: аварийные бригады ремонтируют крыши и убирают поваленные деревья
 Фото: МТРК «Мир»

Почти две тысячи населенных пунктов Беларуси оставил без света северный циклон «Игорь». Он пригнал в страну ливни с резким ветром. Повалены деревья, повреждены кровли жилых домов и линии электропередачи. О том, как устраняют последствия стихии, рассказала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

«Игорь» продолжает хулиганить в Беларуси. Под влиянием сурового северного циклона находятся Минская, Гродненская и Могилевская области. Аварийные бригады в усиленном режиме восстанавливают энергоснабжение, ремонтируют крыши, убирают поваленные деревья. По данным спасателей, от стихии пострадали как минимум два человека. Оба госпитализированы. В стране действует «оранжевый» уровень погодной опасности.

«Женщине и мужчине уже на Заславском водохранилище понадобилась помощь. Они отдыхали на острове, а лодка их затонула. Работники ОСВОД доставили их на берег. В медицинской помощи не нуждаются – они не пострадали», – заявил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Евгений Барановский.

В самом Заславле ливневки не справились с таким количеством осадков. Воду из домов и огородов откачали спасатели. В усиленном режиме устраняют последствия циклона и энергетики. Шквал повалил деревья на провода. Это привело к обрыву и повреждению линий электропередачи. В результате почти две тысячи населенных пунктов страны остались без света, в 48 из них продолжаются восстановительные работы.

Сильный ветер по-прежнему бушует по всей стране. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям быть предельно осторожными. В случае ухудшения погодных условий прятаться следует не под деревьями, а в зданиях.

В среду синоптики прогнозируют ослабление ветра. Погода в Беларуси ожидается умеренно теплая. Лишь некоторые регионы страны застанут кратковременные дожди.



 
 
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Он пригнал в страну ливни с резким ветром. Под влиянием сурового северного циклона находятся Минская, Гродненская и Могилевская области.
 
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