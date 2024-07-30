|
Циклон «Игорь» нахулиганил в Беларуси: аварийные бригады ремонтируют крыши и убирают поваленные деревья
30.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Игорь» продолжает хулиганить в Беларуси. Под влиянием сурового северного циклона находятся Минская, Гродненская и Могилевская области. Аварийные бригады в усиленном режиме восстанавливают энергоснабжение, ремонтируют крыши, убирают поваленные деревья. По данным спасателей, от стихии пострадали как минимум два человека. Оба госпитализированы. В стране действует «оранжевый» уровень погодной опасности.
В самом Заславле ливневки не справились с таким количеством осадков. Воду из домов и огородов откачали спасатели. В усиленном режиме устраняют последствия циклона и энергетики. Шквал повалил деревья на провода. Это привело к обрыву и повреждению линий электропередачи. В результате почти две тысячи населенных пунктов страны остались без света, в 48 из них продолжаются восстановительные работы.
Сильный ветер по-прежнему бушует по всей стране. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям быть предельно осторожными. В случае ухудшения погодных условий прятаться следует не под деревьями, а в зданиях.
В среду синоптики прогнозируют ослабление ветра. Погода в Беларуси ожидается умеренно теплая. Лишь некоторые регионы страны застанут кратковременные дожди.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Циклон «Игорь» нахулиганил в Беларуси: аварийные бригады ремонтируют крыши и убирают поваленные деревья
Он пригнал в страну ливни с резким ветром. Под влиянием сурового северного циклона находятся Минская, Гродненская и Могилевская области.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)