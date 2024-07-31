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Помилование Криегера: Лукашенко заслушал информацию по делу осужденного
31.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Криегера признали виновным по шести уголовным статьям, в том числе «терроризм». Согласно материалам дела, он осуществил подрыв на железнодорожной станции Озерище на северо-востоке Минска.
В октябре прошлого года Криегер прибыл в Беларусь в качестве туриста. Он заложил на станции взрывное устройство, которое позже сработало, тогда никто не пострадал.
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Гражданина Германии признали виновным по шести уголовным статьям, в том числе «терроризм».
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