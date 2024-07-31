Помилование Криегера: Лукашенко заслушал информацию по делу осужденного

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси помиловал гражданина Германии Рико Криегера , приговоренного к смертной казни. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Криегера признали виновным по шести уголовным статьям, в том числе «терроризм». Согласно материалам дела, он осуществил подрыв на железнодорожной станции Озерище на северо-востоке Минска.



Осужденный обратился к президенту с просьбой о помиловании. До принятия решения Александр Лукашенко заслушал тех, кто участвовал в расследовании и уголовном процессе. Среди них следователь и адвокат Криегера.

«Пренеприятнейший вопрос в судьбе и жизни президента, получивший очень серьезное звучание. По нашей Конституции и законам последнее слово всегда за президентом. Обращается, не обращается. Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента – это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать. Я хочу просто с вами в этом плане, может, и посоветоваться, но услышать ваше мнение», – заявил Александр Лукашенко.

В октябре прошлого года Криегер прибыл в Беларусь в качестве туриста. Он заложил на станции взрывное устройство, которое позже сработало, тогда никто не пострадал.