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Помилование Криегера: Лукашенко заслушал информацию по делу осужденного

31.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси помиловал гражданина Германии Рико Криегера, приговоренного к смертной казни. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Криегера признали виновным по шести уголовным статьям, в том числе «терроризм». Согласно материалам дела, он осуществил подрыв на железнодорожной станции Озерище на северо-востоке Минска.

Осужденный обратился к президенту с просьбой о помиловании. До принятия решения Александр Лукашенко заслушал тех, кто участвовал в расследовании и уголовном процессе. Среди них следователь и адвокат Криегера.

«Пренеприятнейший вопрос в судьбе и жизни президента, получивший очень серьезное звучание. По нашей Конституции и законам последнее слово всегда за президентом. Обращается, не обращается. Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента – это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать. Я хочу просто с вами в этом плане, может, и посоветоваться, но услышать ваше мнение», – заявил Александр Лукашенко.

В октябре прошлого года Криегер прибыл в Беларусь в качестве туриста. Он заложил на станции взрывное устройство, которое позже сработало, тогда никто не пострадал.



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Теги: Минск
 
 
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Гражданина Германии признали виновным по шести уголовным статьям, в том числе «терроризм».
 
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