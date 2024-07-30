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Россия провела уже более половины мероприятий плана председательства страны в СНГ
30.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Концепция председательства России в СНГ в 2024 году реализована наполовину. Об этом в Минске на очередном заседании Совета Содружества заявил постоянный представитель России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.
Из 150 мероприятий, запланированных на этот год, уже проведено 80. Акцент на внешней политике и торгово-экономическим связях. Так, за первую половину года объем промышленной продукции среди стран вырос более чем на 5%, розничной – на 9. Особое внимание – культурно-гуманитарному сотрудничеству и сохранению исторической ценности.
Постоянные представители СНГ также активно обсуждают повестку предстоящего заседания глав государств Содружества. Оно пройдет этой осенью.
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Акцент на внешней политике и торгово-экономическим связях. Особое внимание и культурно-гуманитарному сотрудничеству и сохранению исторической ценности.
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