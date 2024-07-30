ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Россия провела уже более половины мероприятий плана председательства страны в СНГ

30.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия провела уже более половины мероприятий плана председательства страны в СНГ
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Концепция председательства России в СНГ в 2024 году реализована наполовину. Об этом в Минске на очередном заседании Совета Содружества заявил постоянный представитель России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

Из 150 мероприятий, запланированных на этот год, уже проведено 80. Акцент на внешней политике и торгово-экономическим связях. Так, за первую половину года объем промышленной продукции среди стран вырос более чем на 5%, розничной – на 9. Особое внимание – культурно-гуманитарному сотрудничеству и сохранению исторической ценности.

«Ключевая тема – противодействие фальсификации истории и героизации нацизма. Мы совместно с коллегами в преддверии Дня Победы приняли заявление соответствующей тематической направленности, и сейчас мы готовим проект документа – это обращение глав государств Содружества к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», – заявил Андрей Грозов.

Постоянные представители СНГ также активно обсуждают повестку предстоящего заседания глав государств Содружества. Оно пройдет этой осенью.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акцент на внешней политике и торгово-экономическим связях. Особое внимание и культурно-гуманитарному сотрудничеству и сохранению исторической ценности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Беларуси без прорыва в науке подняться на следующую ступень будет невозможно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2024
Mir24.TV Belarus
30.07.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика