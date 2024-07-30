Россия провела уже более половины мероприятий плана председательства страны в СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Концепция председательства России в СНГ в 2024 году реализована наполовину. Об этом в Минске на очередном заседании Совета Содружества заявил постоянный представитель России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

Из 150 мероприятий, запланированных на этот год, уже проведено 80. Акцент на внешней политике и торгово-экономическим связях. Так, за первую половину года объем промышленной продукции среди стран вырос более чем на 5%, розничной – на 9. Особое внимание – культурно-гуманитарному сотрудничеству и сохранению исторической ценности.

«Ключевая тема – противодействие фальсификации истории и героизации нацизма. Мы совместно с коллегами в преддверии Дня Победы приняли заявление соответствующей тематической направленности, и сейчас мы готовим проект документа – это обращение глав государств Содружества к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», – заявил Андрей Грозов.

Постоянные представители СНГ также активно обсуждают повестку предстоящего заседания глав государств Содружества. Оно пройдет этой осенью.