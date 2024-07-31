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Вскрытие замков, здание с арендаторами и барбершоп — подборка готового бизнеса по цене от $ 5 тысяч
31.07.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Покупка готового бизнеса — хороший вариант для старта в предпринимательстве или расширения собственного дела. Поэтому мы собрали свежие предложения с площадки
Готовый бизнес в сфере услуг — «экстренное вскрытие замков»
Сумма инвестиций: 200 тысяч белорусских рублей (примерно $ 61 тысяча).
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«Все работает даже без контекстной рекламы. Продается „под ключ“, целиком. Будущему владельцу останется только отвечать на звонки», — утверждается в объявлении. Однако есть оговорка: желательно передать это дело в руки разбирающимся в теме. Правда, «как показывает практика, пассивный доход можно иметь, даже ничего не смысля в данном ремесле». Заявленная окупаемость: при условии минимальных навыков — 3 года; при условии понимания сферы — 1,5−2 года.
Арендный бизнес: продается здание с арендаторами в Коссово
Сумма инвестиций: 384 тысячи белорусских рублей (примерно $ 117 тысяч)
В городке Коссово, в Ивацевичском районе, продается здание общей площадью 1500 кв.м. В
Собственник утверждает, что потенциальная доходность — 15% годовых, а срок окупаемости вложений — 10 лет.
Продается барбершоп в Минске
Сумма инвестиций: 15 тысяч белорусских рублей (примерно $ 4586)
Продается полностью оборудованный барбершоп в центре Минска на людной и тусовочной улице Октябрьской. «Круглосуточный доступ к помещению, отдельный вход, парковка в любое время суток. Начать работать можно в первый день после покупки!», — пишет собственник
Кстати, владелец барбершопа
Продается шоурум и производство изделий из камня в Минске
Сумма инвестиций: 305 тысяч белорусских рублей (примерно $ 93 тысячи)
Продается производство и салон продаж изделий из искусственного камня в Минске.
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В «пакет» входят:
«Серьезный бизнес для серьезных людей, — пишут собственники. — Продадим только тем, кто нацелен на дальнейшее развитие, рост бизнеса и сохранение репутации». Новым собственникам будут помогать в течение первых двух месяцев после покупки.
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Покупка готового бизнеса - хороший вариант для старта в предпринимательстве или расширения собственного дела. Поэтому мы собрали свежие предложения с площадки...
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