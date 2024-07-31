Источник материала: ProBusiness





Покупка готового бизнеса — хороший вариант для старта в предпринимательстве или расширения собственного дела. Поэтому мы собрали свежие предложения с площадки «Про бизнес — Инвестиции» . Вдруг вы найдете для себя что-то интересное.

Готовый бизнес в сфере услуг — «экстренное вскрытие замков»

Сумма инвестиций: 200 тысяч белорусских рублей (примерно $ 61 тысяча).

В объявлении написано , что «продается готовое и налаженное дело в сфере бытовых услуг по экстренному вскрытию замков в Минске и не только». Владелец бизнеса обещает наработанную за годы клиентскую базу.

«Все работает даже без контекстной рекламы. Продается „под ключ“, целиком. Будущему владельцу останется только отвечать на звонки», — утверждается в объявлении. Однако есть оговорка: желательно передать это дело в руки разбирающимся в теме. Правда, «как показывает практика, пассивный доход можно иметь, даже ничего не смысля в данном ремесле». Заявленная окупаемость: при условии минимальных навыков — 3 года; при условии понимания сферы — 1,5−2 года.

Арендный бизнес: продается здание с арендаторами в Коссово

Сумма инвестиций: 384 тысячи белорусских рублей (примерно $ 117 тысяч)

В городке Коссово, в Ивацевичском районе, продается здание общей площадью 1500 кв.м. В объявлении указано, что есть 5 арендаторов и стабильный доход от аренды. Также предусмотрена возможность использования свободных площадей под производство, склад, магазины и т.д.





Собственник утверждает, что потенциальная доходность — 15% годовых, а срок окупаемости вложений — 10 лет.

Продается барбершоп в Минске

Сумма инвестиций: 15 тысяч белорусских рублей (примерно $ 4586)

Продается полностью оборудованный барбершоп в центре Минска на людной и тусовочной улице Октябрьской. «Круглосуточный доступ к помещению, отдельный вход, парковка в любое время суток. Начать работать можно в первый день после покупки!», — пишет собственник в объявлении .





Кстати, владелец барбершопа недавно рассказывал «Про бизнес», почему решил продавать бизнес.

Продается шоурум и производство изделий из камня в Минске

Сумма инвестиций: 305 тысяч белорусских рублей (примерно $ 93 тысячи)

Продается производство и салон продаж изделий из искусственного камня в Минске.

По словам собственника, это комплексный бизнес, включающий полный цикл производства, монтажа и продажи изделий из искусственного камня. В линейке продукции — столешницы кухонные, столешницы в ванную, мойки, подоконники, барные стойки, стойки рецепции по индивидуальным заказам.





В объявлении также указано , что «компания с хорошей репутацией, один из лидеров рынка. Работает с операционной прибылью, тщательно ведет бухгалтерскую отчетность без задолженности по налогам и зарплатам.

В «пакет» входят:

Основные средства — оборудование, мебель, оргтехника, легковой автомобиль.

Запасы материалов.

Сайт, лендинг, аккаунты в соцсетях.

База клиентов.

Узнаваемый бренд.

Отлаженный маркетинг и лидогенерация.

Отлаженный производственный процесс.

Выгодные арендные ставки производственных площадей и салона.

«Серьезный бизнес для серьезных людей, — пишут собственники. — Продадим только тем, кто нацелен на дальнейшее развитие, рост бизнеса и сохранение репутации». Новым собственникам будут помогать в течение первых двух месяцев после покупки.