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80-летие МАЗа: сотрудники автозавода побывали на экскурсии во Дворце Независимости
31.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Отметить юбилей во Дворце Независимости решили сотрудники Минского автозавода. В рабочей резиденции президента Беларуси для них устроили экскурсию.
Сотрудники МАЗа прогулялась по залам и кабинетам, где принимаются важные политические решения, проходят международные встречи и масштабные совещания.
«Такое великолепие. Испытываю гордость за труд и талант белорусских мастеров, которые создали такую неописуемую красоту. Президент всегда подчеркивает, что Дворец принадлежит народу. Мы сегодня в этом убедились воочию», – подчеркнула председатель совета ветеранов Минского автозавода Ольга Петровская.
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Работники предприятия прогулялась по залам и кабинетам, где принимаются важные политические решения, проходят международные встречи и масштабные совещания.
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