80-летие МАЗа: сотрудники автозавода побывали на экскурсии во Дворце Независимости

«Такое великолепие. Испытываю гордость за труд и талант белорусских мастеров, которые создали такую неописуемую красоту. Президент всегда подчеркивает, что Дворец принадлежит народу. Мы сегодня в этом убедились воочию», – подчеркнула председатель совета ветеранов Минского автозавода Ольга Петровская.



Свое 80-летие Минский автозавод будет отмечать неделю.