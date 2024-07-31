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80-летие МАЗа: сотрудники автозавода побывали на экскурсии во Дворце Независимости

31.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

80-летие МАЗа: сотрудники автозавода побывали на экскурсии во Дворце Независимости
 Фото: МТРК «Мир»

Отметить юбилей во Дворце Независимости решили сотрудники Минского автозавода. В рабочей резиденции президента Беларуси для них устроили экскурсию.

Сотрудники МАЗа прогулялась по залам и кабинетам, где принимаются важные политические решения, проходят международные встречи и масштабные совещания.

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«Исполнилось 80 лет со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Минскому автомобильному заводу тоже 80. Мы все время рядом. Дворец Независимости – это визитная карточка нашей республики. Это то место, где принимаются важнейшие решения», – заявила замдиректора по идеологической работе Минского автозавода Дарья Тимофеева.

«Такое великолепие. Испытываю гордость за труд и талант белорусских мастеров, которые создали такую неописуемую красоту. Президент всегда подчеркивает, что Дворец принадлежит народу. Мы сегодня в этом убедились воочию», – подчеркнула председатель совета ветеранов Минского автозавода Ольга Петровская.

Свое 80-летие Минский автозавод будет отмечать неделю.



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Работники предприятия прогулялась по залам и кабинетам, где принимаются важные политические решения, проходят международные встречи и масштабные совещания.
 
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