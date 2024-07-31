Зюганов пригласил Лукашенко на антифашистский форум, который пройдет в Минске осенью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Геннадий Зюганов пригласил Александра Лукашенко на антифашистский форум, который пройдет в Минске осенью. В нем планируется участие гостей более чем из 100 стран. Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Беларуси с лидером Компартии России.

Также Зюганов поблагодарил белорусского лидера за поздравление с 80-летием. Основной темой диалога стало сотрудничество по линии коммунистических партий обеих стран. Еще один телефонный разговор Александр Лукашенко провел с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Обсудили сотрудничество Беларуси с этой компанией.