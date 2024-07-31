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Зюганов пригласил Лукашенко на антифашистский форум, который пройдет в Минске осенью
31.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Геннадий Зюганов пригласил
Также Зюганов поблагодарил белорусского лидера за поздравление с 80-летием. Основной темой диалога стало сотрудничество по линии коммунистических партий обеих стран. Еще один телефонный разговор Александр Лукашенко провел с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Обсудили сотрудничество Беларуси с этой компанией.
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Состоялся телефонный разговор президента Беларуси с лидером Компартии России.
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