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Беларусь в 2025 году планирует нарастить экспорт более чем на 5%
01.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь планирует в следующем году нарастить экспорт более чем на 5%. Об этом заявили в правительстве страны. В Минске прошло заседание президиума Совета министров, на котором обсудили прогнозы социально-экономического развития.
Под контролем и инфляция. В 2025-м она не должна превышать пяти процентов.
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В Минске прошло заседание президиума Совета министров, на котором обсудили прогнозы социально-экономического развития.
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