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Беларусь в 2025 году планирует нарастить экспорт более чем на 5%

01.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь в 2025 году планирует нарастить экспорт более чем на 5%
 Фото: МТРК «Мир»

Беларусь планирует в следующем году нарастить экспорт более чем на 5%. Об этом заявили в правительстве страны. В Минске прошло заседание президиума Совета министров, на котором обсудили прогнозы социально-экономического развития.

Перед правительством стоит задача ускорить темпы роста экономики, и это в условиях ее мобилизации из-за санкционного давления. Внимание в первую очередь к благосостоянию белорусов. Так, по плану в следующем году рост реальных доходов населения должен составить 4%. Реальная зарплата прибавит на 4,7%. Вырастет и ВВП.

«На этот параметр будем выходить за счет трех основных направлений. Это производственная, экспортная и инвестиционная программы. Вместе с нашими коллегами, регуляторами из отраслей, мы согласовали основные параметры производства товарных позиций, в том числе в сельском хозяйстве, исходили из поручений главы государства. Например, выйти на производство не менее 10 млн тонн зерна, 5 млн тонн сахарной свеклы и так далее», – заявил министр экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь.

Под контролем и инфляция. В 2025-м она не должна превышать пяти процентов.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске прошло заседание президиума Совета министров, на котором обсудили прогнозы социально-экономического развития.
 
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