Apple планирует выпуск уникального продукта, продажи McDonald’s упали по всему миру, Xiaomi запустила фабрику, на которой работают только роботы. Мировые новости бизнеса в июле 2024 года

Источник материала: ProBusiness

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за июль 2024 года.

Xiaomi запустила фабрику, на которой работают исключительно роботы

Предприятие расположено в одном из районов Пекина. По словам гендиректора Xiaomi Лэй Цзюнь, новая фабрика будет представлять собой «темную фабрику», которая может работать 24 часа, без выходных и сможет выпускать по одному смартфону каждую секунду. Людей на этом предприятии нет совсем. Машины взаимодействуют друг с другом и закрывают весь спектр задач. Фабрика также может самостоятельно создавать непыльную среду благодаря удалению пыли на микронном уровне.



Источник: www.gizmochina.com

Компания Xiaomi сделала значительный шаг в области производственных технологий, инвестировав ¥ 2,4 млрд в разработку нового производственного процесса. Это вложение направлено на создание новой фабрики в Чанпине, которая займет строительную площадь в 81 000 кв.м. Фабрика получила статус «национального предприятия по производству интеллектуальных технологий» и будет обладать годовой производственной мощностью в 10 миллионов флагманских смартфонов.

Новая фабрика в Чанпине станет центром производства будущих складных телефонов Xiaomi: Xiaomi MIX Fold 4 и Xiaomi MIX Flip. Это подтверждает стремление компании к развитию и внедрению инновационных технологий в свои продукты. Однако автоматизация уже давно является неотъемлемой частью производственного процесса Xiaomi. В 2019 г. в Ичжуане (район Пекина), была завершена и подготовлена к производству интеллектуальная фабрика Xiaomi. Эта фабрика стала первой, где было налажено полностью автоматизированное производство первой складной модели Xiaomi Mix Fold в стиле книги.

Продажи McDonald’s упали по всему миру впервые за три года

McDonald’s неожиданно объявил о снижении продаж по всему миру, что стало первым таким случаем за последние 13 кварталов. Причиной стало снижение посещаемости и предпочтение покупателями более дешевых блюд, а не таких популярных позиций меню, как биг-маки.



Источник: pixabay.com

В США продажи в магазинах, открытых не менее года назад, упали на 0,7% в прошлом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло из-за сокращения числа посетителей в ресторанах сети. Аналогичная ситуация наблюдается и у других крупных игроков на рынке быстрого питания: Starbucks, Burger King и Wendy’s. Эти компании также сообщают о снижении пешеходного трафика и общих продаж, что связано с тем, что потребители сокращают свои расходы на еду вне дома.

Однако трудности для McDonald’s не ограничиваются только США. Глобальные продажи в объектах, открытых как минимум год, упали на 1%. Это первый случай снижения данного показателя с последнего квартала 2020 года.

В прошлом году компания добилась значительного роста продаж на 10,3%, в основном благодаря вирусному коктейлю Grimace. Этот фиолетовый напиток с добавлением сахара, выпущенный в честь «дня рождения» персонажа Grimace, стал сенсацией благодаря видео в TikTok, где пользователи притворялись умирающими после его употребления. Однако в текущем квартале подобных вирусных успехов не было, что привело к снижению продаж. Ожидалось, что сопоставимые продажи вырастут на 0,5%, но они упали на 1%. Тем не менее, общая выручка компании выросла на 1%.

Генеральный директор McDonald’s Крис Кемпчински отметил, что потребители становятся «очень разборчивыми» и все больше внимания уделяют выгодным предложениям. «Настроения потребителей на большинстве наших основных рынков остаются низкими», — сказал он. Для адаптации к изменениям в предпочтениях клиентов McDonald’s продолжает внедрять новшества. Кемпчински подчеркнул, что они будут делать акцент на курицу, которая теперь продается наравне с говядиной.

«Отличительной чертой великой компании является ее способность работать как в хорошие, так и в плохие времена, и мы полны решимости возобновить рост доли на всех наших основных рынках, независимо от преобладающих рыночных условий», — заявил Кемпчински на встрече с инвесторами. «Это не произойдет в одночасье. Но это произойдет».

Wero: новый европейский цифровой кошелек

Американские платежные гиганты получают нового конкурента в Европе — Wero — и он уже доступен для некоторых потребителей.



Источник: https://wero-wallet.eu/

Wero — это инновационный цифровой кошелек, разработанный Европейской платежной инициативой (EPI), объединяющей 16 ведущих европейских банков и финансовых учреждений. Созданная в 2021 году, EPI стремится предложить единый цифровой платежный сервис, обеспечивающий простоту и скорость денежных переводов. Wero основан на уже существующих системах Payconiq и iDEAL, что позволяет клиентам переводить деньги другим пользователям в Европе, используя только номер телефона, без необходимости указывать IBAN — международный банковский код счета. Это значительно упрощает процесс и ускоряет международные платежи.

Инициатива направлена на упрощение и ускорение цифровых платежей в еврозоне, охватывающей 20 из 27 стран-членов ЕС. Она также поддерживает стремление Европы к стратегической автономии в сфере финансовых услуг. В настоящее время в Европе нет единого решения для цифровых платежей. Большинство стран еврозоны полагаются на международных поставщиков услуг, в основном это американские компании, на долю которых приходится 64% всех электронных транзакций по картам еврозоны.

«Запуск полностью европейского платежного сервиса, подобного этому, имеет большой потенциал для диверсификации банковской и платежной систем, что может принести выгоду потребителям и тем, кто находится в финансовой изоляции», — заявил представитель брюссельской организации Positive Money.

Организация Positive Money подчеркивает, что EPI остается частной инициативой, запущенной частными банковскими учреждениями, и ее не следует рассматривать как замену государственным проектам, например, готовящийся к выпуску цифровой евро Европейского центрального банка. В 2025—2026 гг. сервисы Wero будут дополнены новыми функциями: возможность оплачивать покупки онлайн и по счетам с помощью QR-кодов, а также платежи в рассрочку.

BNP Paribas, ING и Société Générale входят в число 16 банков и финансовых учреждений EPI, которые интегрируют услугу в свои банковские приложения во второй половине этого года. Франция последует по стопам Германии и Бельгии уже осенью, а Нидерланды и Люксембург присоединятся позже.

Apple планирует выпуск складного смартфона в 2026 году

Американская корпорация Apple намерена выпустить свой первый смартфон со складным экраном в 2026 году. Новое устройство будет похоже на Samsung Galaxy Z Flip и оснащено улучшенной камерой с переменной диафрагмой, как у некоторых флагманских смартфонов на Android. Пока неизвестно, какое название Apple присвоит новому смартфону, но внутри компании он проходит под кодовым названием V68.



Источник: pixabay.com

Apple разрабатывает два прототипа складных смартфонов, аналогичных форматам Galaxy Z Fold и Z Flip. Компания уделяет особое внимание устранению складок, которые часто появляются при использовании складной конструкции. Samsung уже добилась успеха в сглаживании этих складок в своей последней модели Z Flip, и Apple стремится использовать аналогичные методы и технологии для улучшенной версии.

Apple также работает над складным iPad, что подтверждает ее стремление использовать новые технологии и методы для создания складных устройств. Это укрепляет идею о том, что компания будет использовать аналогичные подходы как для планшетов, так и для смартфонов.

Прежде чем перейти к выпуску складного устройства, Apple планирует выпустить последнюю версию своей классической модели iPhone — iPhone 16. Ожидается, что презентация нового iPhone состоится в сентябре 2024 года.

Microsoft: глобальный сбой затронул около 8,5 миллиона устройств

Утром 19 июля пользователи операционной системы Windows начали сообщать о сбоях в работе: ОС постоянно перезагружалась и показывала знаменитый «синий экран смерти». Проблема затронула самые разные отрасли, от банков до телеканалов, однако больше всего пострадал туристический бизнес. В Microsoft в свою очередь заявили , что устранили первопричину, но продолжают работать над ликвидацией последствий.

Глобальный сбой произошел из-за обновления программного обеспечения фирмы по кибербезопасности CrowdStrike. Генеральный директор компании Джордж Курц подтвердил данный факт и отметил, что Mac- и Linux-устройства не пострадали. Он сказал, что CrowdStrike обнаружила, изолировала и выпустила исправление.

В первую очередь, пострадали многие авиакомпании. Американские United Airlines и Delta Airlines приостановили полеты из-за проблем со связью, а Frontier отменила около 130 вылетов и задержала примерно 220 — это 30% от общего числа рейсов. Ирландский лоукостер Ryanair также заявил, что испытывает «сторонние ИТ-проблемы, которые влияют на отправку рейсов». Сбои в работе Windows отразилось и на функционировании аэропортов. Воздушные гавани Берлина, Роттердама, Праги и Барселоны предупредили о задержках рейсов из-за «технических проблем».





Лондонская фондовая биржа рассказала о перебоях в работе своих служб, также британские врачи сообщили о том, что компьютерная система Национальной службы здравоохранения, в которой содержатся медицинские записи и используется для составления расписания приемов, работает некорректно. Сбои не прошли мимо и телекоммуникационных компаний. Например, британский телеканал Sky News несколько часов не мог транслировать утренние выпуски новостей.

Позже страховая компания Parametrix подсчитала ущерб, нанесенный крупнейшим компаниям США глобальным компьютерным сбоем. Согласно оценкам страховщиков, в результате только в США 500 крупнейших по объему выручки американских компаний (за исключением Microsoft) понесли убытки на общую сумму порядка $ 5,4 млрд. Часть нанесенного ущерба была застрахована, однако страховые выплаты покроют лишь 10−20% реальных финансовых потерь.

В то же время, компания CrowdStrike, из-за которой произошел сбой, предложила своим партнерам подарочные карты Uber Eats на $ 10 в качестве извинений. Большинство получателей неоднозначно восприняли данный жест, а после оказалось, что ваучеры недействительны, так как Uber Eats аннулировала их.

Отключение произошло из-за того, что в усовершенствованной платформе содержалась ошибка, из-за которой компьютеры под управлением операционной системы Microsoft Windows выходили из строя и отображали так называемый синий экран смерти. Однако стало известно, в результате сбоя Windows пострадали около 8,5 миллионов устройств.