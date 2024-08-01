|
Амурский тигр из России Синдбад прибыл в Минский зоопарк: как проходит адаптация хищника?
01.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Теперь молодого тигра зовут Синдбад. Ему чуть больше года. Он почти освоился в минском зоопарке – уже прыгает по вольеру и ловит изумленные взгляды посетителей. Нашел любимые игрушки – от мячей хищника не оторвать. Обнаружились и гастрономические пристрастия.
Тигра нашли с поломанной лапой в одном из лесов Хабаровского края. Предполагают, что хищника сбил автомобиль на дороге. Несколько недель тигр проходил лечение и реабилитацию.
Впереди у Синдбада – знакомство с Ярославой, местной тигрицей. Для совместного проживания хищников построят новый вольер. Но семью создавать они не будут.
Амурский тигр занесен в Красную книгу России и охраняется государством. Животное передали в Минский зоопарк вместе с документами. Теперь Синдбад – официальный житель белорусской столицы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впереди у Синдбада – знакомство с Ярославой, местной тигрицей. Для совместного проживания хищников построят новый вольер.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)