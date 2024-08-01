Амурский тигр из России Синдбад прибыл в Минский зоопарк: как проходит адаптация хищника?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минскому зоопарку официально передали амурского тигра в качестве подарка . Он приехал в Беларусь из России. Как дальневосточный гость адаптировался после долгой дороги, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Теперь молодого тигра зовут Синдбад. Ему чуть больше года. Он почти освоился в минском зоопарке – уже прыгает по вольеру и ловит изумленные взгляды посетителей. Нашел любимые игрушки – от мячей хищника не оторвать. Обнаружились и гастрономические пристрастия.