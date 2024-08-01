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Амурский тигр из России Синдбад прибыл в Минский зоопарк: как проходит адаптация хищника?

01.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Амурский тигр из России Синдбад прибыл в Минский зоопарк: как проходит адаптация хищника?
 Фото: МТРК «Мир»

Минскому зоопарку официально передали амурского тигра в качестве подарка. Он приехал в Беларусь из России. Как дальневосточный гость адаптировался после долгой дороги, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Теперь молодого тигра зовут Синдбад. Ему чуть больше года. Он почти освоился в минском зоопарке – уже прыгает по вольеру и ловит изумленные взгляды посетителей. Нашел любимые игрушки – от мячей хищника не оторвать. Обнаружились и гастрономические пристрастия.

«Любимое блюдо – говядина. Потом идут кролики, перепелки. Обязательно в каждое кормление добавляются микроэлементы и мясокостная мука. Живой корм он будет получать минимум два раза в неделю, а то и чаще, если это будет необходимо. Живой корм – это не живые животные, а тушки», – объяснила ведущий зоотехник Минского зоопарка Алевтина Тимашкова-Красовская.

Тигра нашли с поломанной лапой в одном из лесов Хабаровского края. Предполагают, что хищника сбил автомобиль на дороге. Несколько недель тигр проходил лечение и реабилитацию.

«Были проведены соответствующие ветеринарные мероприятия, которые позволили привести его в состояние здоровой особи. В уголовный кодекс Российской Федерации введены соответствующие статьи, которые позволяют сейчас достаточно строго наказывать людей, которые подняли руку на этого прекрасного зверя», – заявил председатель наблюдательного совета «Центра «Амурский тигр», министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.

Впереди у Синдбада – знакомство с Ярославой, местной тигрицей. Для совместного проживания хищников построят новый вольер. Но семью создавать они не будут.

«Тигры – это территориальные животные. В природе семьями они не живут, они встречаются только в период случки, и в этот период они вместе», – отметил директор Минского зоопарка Александр Сафронов.

Амурский тигр занесен в Красную книгу России и охраняется государством. Животное передали в Минский зоопарк вместе с документами. Теперь Синдбад – официальный житель белорусской столицы.



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Теги: знакомства
 
 
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Впереди у Синдбада – знакомство с Ярославой, местной тигрицей. Для совместного проживания хищников построят новый вольер.
 
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