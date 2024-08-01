Пришли, чтобы «порвать» рынок? Знакомимся со смартфонами HONOR 200 и HONOR 200 Pro

Источник материала: ProBusiness





В Беларуси начались продажи сразу двух примечательных новинок — смартфонов HONOR 200 и HONOR 200 Pro. Почему примечательных? Потому что они готовы замахнуться на флагманские функции, но при этом стоят заметно дешевле топовых моделей. Что же могут предложить две новинки?





Красоту

HONOR 200 Pro и HONOR 200 почти неотличимы друг от друга. Обе модели выполнены в едином стиле и очевидно, что принадлежат одной серии. Хотя если присмотреться и взять оба аппарата в руки, то некоторые различия все же увидеть можно. Так, «прошка» имеет более закругленные элементы, что особенно заметно по экрану и торцам смартфона. У HONOR 200 экран практически плоский, а рамка чуть шире.

Кроме того, слегка отличаются габариты и веса. Одна модель чуть тяжелее, вторая чуть компактнее за счет использования слегка меньшего дисплея. Но эти отличия уже не ощущаются, а видны только при непосредственном замере линейкой да весами.





Понравилась текстура крышки смартфонов. Напоминает то ли мрамор, то ли абстрактные наброски кистью — многое зависит от того, с какой именно расцветкой имеете дело. Но в любом случае получаем универсальное, практичное и симпатичное решение, приятное тактильно и устойчивое к загрязнениям.





Блок с камерами интегрирован в заднюю панель так, чтобы не нарушать общего дизайна устройства. Модуль выполнен в форме аккуратного овала, который хоть и выступает над поверхностью, но не вызывает дискомфорта при использовании. В HONOR говорят, что оформление смартфонов вдохновлено симметричными формами и изгибами Дома Мила архитектора Гауди. Возможно, но нам больше показалось, что такое оформление добавляет внешности телефонов нотку футуризма.





HONOR 200 Pro и HONOR 200 оснащены инфракрасным приемником для управления домашней техникой. Такая опция все реже встречается в смартфонах, поэтому приятно, что здесь она сохранилась. Также порадовала пара стереодинамиков — громко, качественно, с басами!

Отличные дисплеи

Сразу отметим разницу между двумя моделями. Во-первых, она заключается в диагонали. Так, HONOR 200 Pro получил матрицу с диагональю 6,78 дюйма, а HONOR 200 — 6,7 дюйма. Незначительно? Так и есть, в реальности даже при непосредственном сравнении двух моделей эти 0,08 дюйма незаметны. Во-вторых, старшая модель имеет чуть более закругленные края по сравнению с младшим коллегой. Закругление есть у дисплея HONOR 200, но оно настолько мало, что экран вполне можно назвать плоским.





В остальном матрицы очень похожи. Используемая технология AMOLED позволяет получить яркие и насыщенные цвета, а также глубокий черный цвет, что особенно важно при просмотре видео и фотографий. Разрешение 2644×1200 пикселей обеспечивает четкость и детализацию изображения, мелкие элементы выглядят легко различимыми. Это делает использование смартфона приятным и комфортным, будь то чтение текста, просмотр веб-страниц или работа с приложениями.





Одной из ключевых особенностей дисплея HONOR 200 Pro является поддержка высокой частоты обновления — 120 Гц. Это означает, что изображение на экране обновляется 120 раз в секунду, что делает анимации и переходы более плавными и отзывчивыми. Пользователи оценят это преимущество при прокрутке страниц, играх и просмотре видео, где плавность движений играет важную роль.





Также дисплеи HONOR 200 Pro и HONOR 200 оснащены рядом функций защиты глаз и частотой ШИМ 3840 Гц — все это делает их абсолютно безопасными. Дисплеи обоих смартфонов снижают нагрузку на зрение при длительном использовании устройств. Специальные режимы, такие как ночной режим и режим чтения, помогают уменьшить влияние синего света, что особенно полезно при использовании смартфона в темное время суток.

Крутые камеры

Здесь нет никаких «заглушек» ради количества. Каждый сенсор в HONOR 200 Pro и HONOR 200 отрабатывает свои задачи по полной программе. Так, оба смартфона получили телефотокамеры на 50 Мп с оптическим зумом 2,5х и оптической стабилизацией, а также сверхширокоугольные модули на 12 Мп, способные не только на фото с углом съемки 112°, но и на супермакросъемку с расстояния 2,5 см. Фронтальная камера и в одном, и во втором смартфоне имеет разрешение 50 Мп и провоцирует на эксперименты с селфи.





Основной датчик в двух моделях 50-мегапиксельный, но у HONOR 200 это сенсор Sony IMX906, а у HONOR 200 Pro — OmniVision H9000, как у камерофона HONOR Magic6 Pro.

Топовые сенсоры сочетаются с возможностями искусственного интеллекта, алгоритмы которого изучают черты лица, чтобы выбрать наиболее подходящие варианты фона и освещения. Для ценителей портретной съемки сделали три режима в сотрудничестве с известным французским ателье Harcourt.





Оценить примеры съемки можете сами. Но вообще, конечно, еще недавно сложно было поверить, что ТАК смогут снимать смартфоны. Уровень портретной съемки вовсе поражает воображение. Уж не знаем, благодарить HONOR или Harcourt, но если нужны портреты, то вам точно сюда.



Harcourt Классический

Harcourt Яркий

Селфи-камера

Мощность

Вот, где проявляется профессиональная сущность HONOR 200 Pro. Смартфон наградили мощным новым процессором Snapdragon 8s третьего поколения с производительностью, которой вам хватит на годы вперед. К тому же чип широко использует возможности искусственного интеллекта для оптимизации работы приложений и системных процессов. Так, ИИ анализирует поведение пользователя и адаптируется под его привычки, что позволяет экономить энергию и, соответственно, заряд аккумулятора.





HONOR 200 базируется на процессоре Snapdragon 7 тоже третьего поколения. Да, у этого решения не такой большой запас, как у старшей модели. Но сегодня и на этот чип жаловаться не приходится. За время тестов у нас ни разу не было проблем ни с запуском требовательных игр, ни в целом с работой системы. Приложения открываются практически мгновенно, сбоев и лагов замечено не было.

Большую роль в высокой производительности играет и объем оперативной памяти. Будь это 8 ГБ или тем более 12 ГБ — такого объема с избытком хватает для плавной и быстрой многозадачности. Для хранения доступно 512 ГБ, которые тоже еще нужно постараться «забить» контентом. Если столько памяти не нужно, то можно сэкономить и выбрать младшую версию HONOR 200 с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ.





Одной зарядки точно хватит на день, а то и на два, если не злоупотреблять играми. Заряжаются смартфоны быстро, за 15 минут — на 50%. А HONOR 200 Pro к тому же поддерживает быструю беспроводную зарядку на 66 Вт.