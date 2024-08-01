Криптовалюта в Беларуси: ответы на часто задаваемые вопросы

Источник материала: ProBusiness





Рынок криптовалют находится в начале новой фазы роста. Это хорошая возможность для многих попробовать то, что раньше не пробовали. Вместе с криптобиржей Dzengi.com отвечаем на самые популярные вопросы.

Как купить криптовалюту в Беларуси?

Площадок для покупки криптовалюты в Беларуси достаточно. Одна из них — регулируемая криптобиржа Dzengi.com, которая работает в рамках режима ПВТ и выполняет все требования регулятора по работе с токенами. Достаточно зарегистрироваться, пройти верификацию, внести средства и приобрести одну из криптовалют, представленных на платформе (bitcoin, ethereum, tether и пр.). Кроме этого, на криптобирже доступны токенизированные активы: акции, индексы, сырьевые товары, которыми также можно торговать и в которые можно инвестировать.

Нужно ли платить налог с доходов от криптовалюты в Беларуси в 2024 году?

Сейчас доходы от таких операций с криптовалютами как майнинг, обмен, дарение, покупка и продажа за белорусские рубли, иностранную валюту и электронные деньги не облагаются подоходным налогом. Льгота для резидентов Беларуси действует до 1 января 2025 года.

Можно ли использовать криптовалюты для расчетов за товары и услуги в РБ?

Нет, криптовалюты — это не средство расчетов в Беларуси. Поэтому расплачиваться криптовалютой в стране нельзя. Но можно обменять криптовалюту и вывести фиатные (обычные) деньги через регулируемую криптоплатформу Dzengi.com себе на банковскую карту с конкурентной комиссией.





Как безопасно обменять криптовалюту на деньги?

Наиболее безопасным способом обмена криптовалют для резидента Беларуси является обмен посредством операторов, зарегистрированных в ПВТ. Сотрудничая с крипторезидентами ПВТ, клиент может быть уверен в легальности их деятельности, а также получить всю сопутствующую документацию.

Так, например, вы можете зарегистрироваться на криптобирже Dzengi.com, обменять вашу криптовалюту на фиатные деньги, а затем вывести себе их на банковскую карту. При возникновении вопросов или трудностей, вы можете связаться со службой поддержки и получить квалифицированную консультацию.

Как начать торговать на криптобирже в Беларуси?

Если еще 7 лет назад вход на рынок криптотрейдинга был сложен, то сейчас он упрощен до неузнаваемости. На примере криптобиржи Dzengi.com для начала торговли криптовалютами нужно:

зарегистрироваться на площадке; пройти небольшое анкетирование по пониманию крипторынка; пройти процедуру верификации (KYC) с предоставлением некоторых документов; начать торговать на демо-аккаунте или в реальном времени после внесения средств (от 20 USD в эквиваленте) на ваш аккаунт.