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Криптовалюта в Беларуси: ответы на часто задаваемые вопросы
01.08.2024 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Рынок криптовалют находится в начале новой фазы роста. Это хорошая возможность для многих попробовать то, что раньше не пробовали. Вместе с
Как купить криптовалюту в Беларуси?
Площадок для покупки криптовалюты в Беларуси достаточно. Одна из них — регулируемая криптобиржа Dzengi.com, которая работает в рамках режима ПВТ и выполняет все требования регулятора по работе с токенами. Достаточно зарегистрироваться, пройти верификацию, внести средства и приобрести одну из криптовалют, представленных на платформе (bitcoin, ethereum, tether и пр.). Кроме этого, на криптобирже доступны токенизированные активы: акции, индексы, сырьевые товары, которыми также можно торговать и в которые можно инвестировать.
Нужно ли платить налог с доходов от криптовалюты в Беларуси в 2024 году?
Сейчас доходы от таких операций с криптовалютами как майнинг, обмен, дарение, покупка и продажа за белорусские рубли, иностранную валюту и электронные деньги не облагаются подоходным налогом. Льгота для резидентов Беларуси действует до 1 января 2025 года.
Можно ли использовать криптовалюты для расчетов за товары и услуги в РБ?
Нет, криптовалюты — это не средство расчетов в Беларуси. Поэтому расплачиваться криптовалютой в стране нельзя. Но можно обменять криптовалюту и вывести фиатные (обычные) деньги через регулируемую
Как безопасно обменять криптовалюту на деньги?
Наиболее безопасным способом обмена криптовалют для резидента Беларуси является обмен посредством операторов, зарегистрированных в ПВТ. Сотрудничая с крипторезидентами ПВТ, клиент может быть уверен в легальности их деятельности, а также получить всю сопутствующую документацию.
Так, например, вы можете зарегистрироваться на криптобирже Dzengi.com, обменять вашу криптовалюту на фиатные деньги, а затем вывести себе их на банковскую карту. При возникновении вопросов или трудностей, вы можете связаться со службой поддержки и получить квалифицированную консультацию.
Как начать торговать на криптобирже в Беларуси?
Если еще 7 лет назад вход на рынок криптотрейдинга был сложен, то сейчас он упрощен до неузнаваемости. На примере
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Рынок криптовалют находится в начале новой фазы роста. Это хорошая возможность для многих попробовать то, что раньше не пробовали. Вместе с криптобиржей Dzengi.com...
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