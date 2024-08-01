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Немец Рико Кригер со слезами радости узнал новость о своем помиловании, он поблагодарил Лукашенко

01.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Немец Рико Кригер со слезами радости узнал новость о своем помиловании, он поблагодарил Лукашенко

Узнавший о помиловании гражданин Германии Рико Криегер передал благодарность Александру Лукашенко. Решение об этом президент Беларуси принял накануне.

Осужденного ожидал расстрел, его признали виновным по шести уголовным статьям, в том числе «терроризм».

«Я невероятно счастлив, у меня даже руки трясутся, я не могу описать, это самый лучший момент в моей жизни, большое спасибо», – произнес Рико Кригер со слезами радости на глазах.

Ранее осужденный обратился к Александру Лукашенко с просьбой о помиловании. До принятия решения президент изучил все данные по делу Криегера, пригласил тех, кто участвовал в расследовании и освещал события.

В октябре прошлого года Криегер заложил взрывное устройство на железнодорожной станции на окраине Минска. Позже оно сработало, тогда никто не пострадал.



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Теги: Минск
 
 
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Осужденного ожидал расстрел, его признали виновным по шести уголовным статьям, в том числе «терроризм».
 
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