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Немец Рико Кригер со слезами радости узнал новость о своем помиловании, он поблагодарил Лукашенко
01.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Узнавший о
Осужденного ожидал расстрел, его признали виновным по шести уголовным статьям, в том числе «терроризм».
Ранее осужденный обратился к Александру Лукашенко с просьбой о помиловании. До принятия решения президент изучил все данные по делу Криегера, пригласил тех, кто участвовал в расследовании и освещал события.
В октябре прошлого года Криегер заложил взрывное устройство на железнодорожной станции на окраине Минска. Позже оно сработало, тогда никто не пострадал.
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Осужденного ожидал расстрел, его признали виновным по шести уголовным статьям, в том числе «терроризм».
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