Погода в СНГ: на Казахстан обрушатся град и ливни, в Беларуси осадки взяли паузу

В Кыргызстане знойно. В Бишкеке – плюс 39 и ни капли дождя. Такая же погода наблюдается в Чуйской области, поэтому люди ищут прохладу в горах. Прогулки в тени склонов популярны не только у местных жителей и туристов. Так, в Чуйской области отдыхающие встретили барсуков. Зверьки искали еду и не заметили, что их снимают на видео.

Беларусь

В Беларуси осадки взяли паузу. На термометрах комфортные плюс 22, солнечно. Погода не только для прогулок, но и для занятий на свежем воздухе. Так, в Брестской области все популярнее йога с козочками. Такой вид отдыха практикуют во всем мире. Животные расслабляюще действуют на людей. Для занятий отобрали не взрослых коз, а тех, кто поменьше, чтобы никто не пострадал от копыт.