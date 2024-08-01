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Погода в СНГ: на Казахстан обрушатся град и ливни, в Беларуси осадки взяли паузу

01.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: на Казахстан обрушатся град и ливни, в Беларуси осадки взяли паузу
 Фото: МТРК «Мир»

В Москве – дожди и плюс 20. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На Казахстан обрушатся проливные дожди с градом и сильным ветром. Только на юге страны без осадков. Здесь невыносимая жара – местами до плюс 43. Спасатели просят быть осторожнее. В такую погоду легко получить тепловой удар. Чем выше температура, тем активнее тают ледники. В горах Алматы – высокая селевая опасность. Уровень воды в реках поднимается, возможны разливы и подтопления.

Кыргызстан

В Кыргызстане знойно. В Бишкеке – плюс 39 и ни капли дождя. Такая же погода наблюдается в Чуйской области, поэтому люди ищут прохладу в горах. Прогулки в тени склонов популярны не только у местных жителей и туристов. Так, в Чуйской области отдыхающие встретили барсуков. Зверьки искали еду и не заметили, что их снимают на видео.

Беларусь

В Беларуси осадки взяли паузу. На термометрах комфортные плюс 22, солнечно. Погода не только для прогулок, но и для занятий на свежем воздухе. Так, в Брестской области все популярнее йога с козочками. Такой вид отдыха практикуют во всем мире. Животные расслабляюще действуют на людей. Для занятий отобрали не взрослых коз, а тех, кто поменьше, чтобы никто не пострадал от копыт.



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Только на юге Казахстана без осадков – там невыносимо жарко. В Беларуси сухо и солнечно.
 
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