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Погода в СНГ: на Казахстан обрушатся град и ливни, в Беларуси осадки взяли паузу
01.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан
На Казахстан обрушатся проливные дожди с градом и сильным ветром. Только на юге страны без осадков. Здесь невыносимая жара – местами до плюс 43. Спасатели просят быть осторожнее. В такую погоду легко получить тепловой удар. Чем выше температура, тем активнее тают ледники. В горах Алматы – высокая селевая опасность. Уровень воды в реках поднимается, возможны разливы и подтопления.
В Кыргызстане знойно. В Бишкеке – плюс 39 и ни капли дождя. Такая же погода наблюдается в Чуйской области, поэтому люди ищут прохладу в горах. Прогулки в тени склонов популярны не только у местных жителей и туристов. Так, в Чуйской области отдыхающие встретили барсуков. Зверьки искали еду и не заметили, что их снимают на видео.
Беларусь
В Беларуси осадки взяли паузу. На термометрах комфортные плюс 22, солнечно. Погода не только для прогулок, но и для занятий на свежем воздухе. Так, в Брестской области все популярнее йога с козочками. Такой вид отдыха практикуют во всем мире. Животные расслабляюще действуют на людей. Для занятий отобрали не взрослых коз, а тех, кто поменьше, чтобы никто не пострадал от копыт.
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Только на юге Казахстана без осадков – там невыносимо жарко. В Беларуси сухо и солнечно.
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