Источник материала: ProBusiness

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов провел сегодня рабочую встречу по вопросу деятельности торговой сети «Остров чистоты и вкуса». Как сообщает пресс-служба МАРТа, «во время совещания представители ретейла проинформировали о планах по сохранению бренда „Остров чистоты и вкуса“, а также проводимой работе по развитию обновленной торговой сети с указанным наименованием, которым будет заниматься новый собственник бренда».

Алексей Богданов также отметил необходимость соблюдения требований законодательства Беларуси в ходе указанных трансформаций. Ввиду стадии ликвидации организаций, входящих в группу компаний «Ромакс», «особый акцент был сделан на необходимость максимального учета интересов всех заинтересованных, в т.ч. кредиторов вышеназванных организаций». Вероятно, здесь глава МАРТ имеет в виду ситуацию с владельцами облигаций, которых ликвидатор не включил в списки кредиторов.





Ранее Алексей Богданов уже комментировал ситуацию с торговой сетью «Остров чистоты и вкуса», но о новом собственнике не заявлял. «Мы больших проблем с банкротством этой сети не видим, поскольку участников на рынке с аналогичными товарами достаточно много. Почему эта ситуация возникла? Это давняя история, они достаточно давно шли к этому неудачному завершению, — цитировала министра неделю назад БЕЛТА . — Когда мы узнали об этом, взяли процесс под свой контроль, пытались всеми силами как-то помочь в рамках нашей компетенции, но у них сформировался за последние пять лет настоящий ком проблем. Это не сиюминутные трудности, проблемы созревали долго. Это и неудачные финансовые вложения, и стратегия развития бизнеса — он рос у них очень быстро, и не каждая компания при таком большом росте способна справиться. Поэтому, конечно, очень важно иметь квалифицированный персонал, который может управлять масштабированием торговой сети, не создавая финансовых проблем и других вопросов».

По словам Алексея Богданова, проблемы торговой сети не удалось решить никакими инструментами, в том числе банковскими кредитами и рассрочками платежей: «Мы собирали банки, всех участников рынка, и производителей, и поставщиков, и представителей самой сети, общались с ними, но проблема не решилась. Торговая сеть будет ликвидирована, наверное, это уже практически произошло. Но для потребителей проблем не будет, на местах работают их конкуренты, которые активно закрывают этот сегмент рынка».

Напомним, что в феврале 2024 года в эксклюзивном интервью нашему изданию основатель группы компаний «Ромакс», в которую входит и сеть «Остров чистоты и вкуса», Виктор Ромук, рассказал, что происходит с его бизнесом. Речь шла о проблемах, которые предприниматель уже несколько месяцев старался решить через оптимизацию — сокращение количества магазинов.



Виктор Ромук.