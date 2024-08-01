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«Остров чистоты» — не все. У бренда, похоже, будет новый собственник
01.08.2024 19:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов провел сегодня рабочую встречу по вопросу деятельности торговой сети «Остров чистоты и вкуса». Как
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Ранее Алексей Богданов уже комментировал ситуацию с торговой сетью «Остров чистоты и вкуса», но о новом собственнике не заявлял. «Мы больших проблем с банкротством этой сети не видим, поскольку участников на рынке с аналогичными товарами достаточно много. Почему эта ситуация возникла? Это давняя история, они достаточно давно шли к этому неудачному завершению, — цитировала министра неделю назад
По словам Алексея Богданова, проблемы торговой сети не удалось решить никакими инструментами, в том числе банковскими кредитами и рассрочками платежей: «Мы собирали банки, всех участников рынка, и производителей, и поставщиков, и представителей самой сети, общались с ними, но проблема не решилась. Торговая сеть будет ликвидирована, наверное, это уже практически произошло. Но для потребителей проблем не будет, на местах работают их конкуренты, которые активно закрывают этот сегмент рынка».
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Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов провел сегодня рабочую встречу по вопросу деятельности торговой сети «Остров чистоты и...
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