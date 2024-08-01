После разрушительной грозы в Беларуси усовершенствуют систему реагирования при ЧС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси будут совершенствовать систему реагирования при ЧС. При анализе работы служб во время грозового фронта в июле выявлен ряд недочетов. Среди них неточность метеорологического прогноза и проблемы с оповещением населения.

«В целом население было оповещено 13 июля о неблагоприятных погодных явлениях. Но были разрушительные явления, о которых надо было людей оперативно проинформировать по всем фактам. Целая система оповещения создана. Она работает, но есть над чем задуматься, как эту работу сделать более эффективной», – заявил министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский.

Во время грозы в середине июля пострадали больше двух с половиной тысяч населенных пунктов Беларуси. Во многих из них было отключено электричество и водоснабжение. Зафиксировано более 13 тысяч случаев падения деревьев. Погибли семь человек, из них два ребенка.