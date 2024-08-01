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После разрушительной грозы в Беларуси усовершенствуют систему реагирования при ЧС
01.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси будут совершенствовать систему реагирования при ЧС. При анализе работы служб во время
Во время грозы в середине июля пострадали больше двух с половиной тысяч населенных пунктов Беларуси. Во многих из них было отключено электричество и водоснабжение. Зафиксировано более 13 тысяч случаев падения деревьев. Погибли семь человек, из них два ребенка.
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При анализе работы служб во время грозового фронта в июле выявлен ряд недочетов.
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