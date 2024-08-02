Управделами президента Беларуси – 30 лет: Лукашенко вручил госнаграды лучшим сотрудникам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Управлению делами президента Беларуси исполняется 30 лет. Лучшим сотрудникам структуры Александр Лукашенко вручил госнаграды – ордена, медали и благодарности.

Эту церемонию белорусский лидер назвал особенной. Во Дворец Независимости пригласили людей разных профессий – руководители предприятий, врачи, строители, ремесленники, аграрии и другие. В состав Управделами входит больше 100 организаций – от медицинских учреждений и сельхозпредприятий до национальных заповедников.

«Все, наверное, думают, что Управление делами президента это те, кто бегают за президентом. В лучшем случае, накормят и оденут президента. Да нет. Это тысячи человек, которые не только кормят, лечат, но и производят продукты питания. Это огромное министерство. Я убежден, что сегодняшняя церемония станет для всех новым стимулом работать еще лучше», – заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил вклад каждой организации в структуре Управления. Например, Департамент по гуманитарной деятельности создал тысячи благотворительных проектов. Концерн художественных промыслов сохранил множество старинных народных традиций. Одна из самых важных миссий, по словам президента, охрана белорусских заповедников, таких как Беловежская пуща и другие.

«На заре моей работы президентом у нас были огромные проблемы с этими парками. Не только белорусы, но и из дальних стран сюда ринулись, чтобы прихватить кусочек этого парка. Построить что-то там. Там должны быть наши люди, наши соседи, кто угодно. Но отдыхать. Делить заповедники и парки было запрещено. Это то, что мы должны передать нашим потомкам в первозданном виде», – отметил Александр Лукашенко.

Управление делами президента появилось в 1994 году через месяц после первых в истории независимой Беларуси президентских выборов.