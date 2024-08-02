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Управделами президента Беларуси – 30 лет: Лукашенко вручил госнаграды лучшим сотрудникам
02.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Управлению делами президента Беларуси исполняется 30 лет. Лучшим сотрудникам структуры Александр Лукашенко вручил госнаграды – ордена, медали и благодарности.
Эту церемонию белорусский лидер назвал особенной. Во Дворец Независимости пригласили людей разных профессий – руководители предприятий, врачи, строители, ремесленники, аграрии и другие. В состав Управделами входит больше 100 организаций – от медицинских учреждений и сельхозпредприятий до национальных заповедников.
Александр Лукашенко отметил вклад каждой организации в структуре Управления. Например, Департамент по гуманитарной деятельности создал тысячи благотворительных проектов. Концерн художественных промыслов сохранил множество старинных народных традиций. Одна из самых важных миссий, по словам президента, охрана белорусских заповедников, таких как Беловежская пуща и другие.
Управление делами президента появилось в 1994 году через месяц после первых в истории независимой Беларуси президентских выборов.
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Эту церемонию белорусский лидер назвал особенной. Во Дворец Независимости пригласили людей разных профессий.
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