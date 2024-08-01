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День белорусских студотрядов: на стройках и в цехах – более 40 тысяч парней и девушек. Почему они выбирают провести лето с пользой?

01.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День белорусских студотрядов: на стройках и в цехах – более 40 тысяч парней и девушек. Почему они выбирают провести лето с пользой?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси отмечают День студенческих отрядов. Этим летом на стройках и в цехах страны трудятся более 40 тысяч парней и девушек. Будущие медики, например, помогают возводить новый учебный корпус своего университета. С теми, кто проводит лето с пользой, познакомилась корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Для второкурсника медуниверситета Артемия Герко это первое трудовое лето. Будущий стоматолог выбрал стройку. Работа там хоть и пыльная, но особых навыков не требует. Артемий убирает мусор, разгружает материалы, облагораживает территорию.

«Во-первых, это здание университета, в котором я учусь, интересно посмотреть, как было до и что будет потом. Работа серьезнее и поэтому лучше оплачивается», – поделился студент второго курса Белорусского государственного медицинского университета Артемий Герко.

А для Рената Сатарова эта трудовая вахта уже третья. Руководит своим отрядом, распределяет обязанности. Такая работа привлекает не только возможностью заработка.

«Это новые знакомства, коллектив сплачивается, плюс у нас различные мероприятия проводятся досуговые, это походы в боулинг, пейнтбол. Было достаточно много желающих, отбирались те ребята, которые имеют высокие показатели в учебной, научной и общественной жизни университета», – рассказал студент четвертого курса Белорусского государственного медицинского университета Ренат Сатаров.

Новый учебный корпус достроят уже к концу года. В нем оборудуют симуляционный центр. Медики смогут отрабатывать знания на практике. Таких молодежных трудовых проектов в стране несколько десятков.

«В целом у нас запланирована организация 35 отрядов, где-то в общей сложности более 700 студентов будут вовлечены в эту трудовую деятельность во время студенческих каникул, в начале сентября, уже отработали восемь отрядов. Из них три медицинских, один строительный отряд и четыре сервисных», – заявил ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.

Для девушек в студотрядах менее пыльная работа. Сабина Сафронова трудится в приемной комиссии. В дни подачи документов здесь сотни абитуриентов. И почти каждому нужна помощь.

«Документы, медицинские справки, база данных, уйма вопросов. У нас много разных должностей. Это встреча, далее идет аудитория, обработка первичных документов, после нее абитуриент поднимается на факультеты. Если у кого-то на любом из этапов приемной комиссии возникают вопросы, он подходит к нам и мы разбираемся», – рассказала студентка третьего курса Белорусского государственного медицинского университета Сабина Сафронова.

Заработать летом помогает Белорусский республиканский союз молодежи. Вакансий десятки. Официально устраивают и оформляют трудовые книжки не только студентам, но и школьникам. Работать в Беларуси можно с 14 лет.



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Теги: знакомства
 
 
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