День белорусских студотрядов: на стройках и в цехах – более 40 тысяч парней и девушек. Почему они выбирают провести лето с пользой?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отмечают День студенческих отрядов . Этим летом на стройках и в цехах страны трудятся более 40 тысяч парней и девушек. Будущие медики, например, помогают возводить новый учебный корпус своего университета. С теми, кто проводит лето с пользой, познакомилась корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



Для второкурсника медуниверситета Артемия Герко это первое трудовое лето. Будущий стоматолог выбрал стройку. Работа там хоть и пыльная, но особых навыков не требует. Артемий убирает мусор, разгружает материалы, облагораживает территорию.

«Во-первых, это здание университета, в котором я учусь, интересно посмотреть, как было до и что будет потом. Работа серьезнее и поэтому лучше оплачивается», – поделился студент второго курса Белорусского государственного медицинского университета Артемий Герко.

А для Рената Сатарова эта трудовая вахта уже третья. Руководит своим отрядом, распределяет обязанности. Такая работа привлекает не только возможностью заработка.

«Это новые знакомства, коллектив сплачивается, плюс у нас различные мероприятия проводятся досуговые, это походы в боулинг, пейнтбол. Было достаточно много желающих, отбирались те ребята, которые имеют высокие показатели в учебной, научной и общественной жизни университета», – рассказал студент четвертого курса Белорусского государственного медицинского университета Ренат Сатаров.

Новый учебный корпус достроят уже к концу года. В нем оборудуют симуляционный центр. Медики смогут отрабатывать знания на практике. Таких молодежных трудовых проектов в стране несколько десятков.

«В целом у нас запланирована организация 35 отрядов, где-то в общей сложности более 700 студентов будут вовлечены в эту трудовую деятельность во время студенческих каникул, в начале сентября, уже отработали восемь отрядов. Из них три медицинских, один строительный отряд и четыре сервисных», – заявил ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.