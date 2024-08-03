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День ВДВ: в Бресте состоялся традиционный пробег десантников разных поколений
03.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusБресте состоялся традиционный пробег десантников разных поколений" height="100%" width="670">
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Его организовали в память о тех, кто погиб при исполнении интернационального долга. Финиш расположен на территории 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады. На плацу части прошел памятный митинг.
Затем десантники устроили яркое шоу. В программе: рукопашные бои, прыжки с парашютом, трюки и розыгрыш боевых эпизодов. На день часть распахнула двери для горожан. Зрителям показали необычный вальс: в танце закружились не только люди, но и техника.
Личный состав и ветеранов сил специальных операций с профессиональным праздником поздравил и президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что десантники по праву считаются элитой вооруженных сил, снискав заслуженное уважение белорусского народа.
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Его организовали в память о тех, кто погиб при исполнении интернационального долга. На плацу части, где расположен финиш, прошел памятный митинг.
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