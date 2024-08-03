День ВДВ: в Бресте состоялся традиционный пробег десантников разных поколений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Mir24.tv

Бресте состоялся традиционный пробег десантников разных поколений" height="100%" width="670">

День ВДВ официально отмечают в Казахстане и Беларуси. Например, в Бресте по традиции праздник стартовал с пробега десантников разных поколений.

Его организовали в память о тех, кто погиб при исполнении интернационального долга. Финиш расположен на территории 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады. На плацу части прошел памятный митинг.

«Каждое 2 августа я прихожу в «парк афганцев», и оттуда мы бежим пробег. Все дружно бежали шесть-семь километров», – рассказал военнослужащий в запасе Сергей Коровкин.

«Я сам из Казахстана. Живу уже тут девять лет и стараюсь не пропускать такие мероприятия. Хочу, чтобы молодые смотрели на нас по-другому – чтобы понимали, что мы здоровые, спортивные, не пьем, всегда готовы постоять за страну – самое главное», – заявил военнослужащий в запасе Павел Соловей.

Затем десантники устроили яркое шоу. В программе: рукопашные бои, прыжки с парашютом, трюки и розыгрыш боевых эпизодов. На день часть распахнула двери для горожан. Зрителям показали необычный вальс: в танце закружились не только люди, но и техника.

Личный состав и ветеранов сил специальных операций с профессиональным праздником поздравил и президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что десантники по праву считаются элитой вооруженных сил, снискав заслуженное уважение белорусского народа.