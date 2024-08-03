ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

День ВДВ: в Бресте состоялся традиционный пробег десантников разных поколений

03.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День ВДВ: в <a href=Бресте состоялся традиционный пробег десантников разных поколений" height="100%" width="670">
Mir24.tv

День ВДВ официально отмечают в Казахстане и Беларуси. Например, в Бресте по традиции праздник стартовал с пробега десантников разных поколений.

Его организовали в память о тех, кто погиб при исполнении интернационального долга. Финиш расположен на территории 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады. На плацу части прошел памятный митинг.

«Каждое 2 августа я прихожу в «парк афганцев», и оттуда мы бежим пробег. Все дружно бежали шесть-семь километров», – рассказал военнослужащий в запасе Сергей Коровкин.

«Я сам из Казахстана. Живу уже тут девять лет и стараюсь не пропускать такие мероприятия. Хочу, чтобы молодые смотрели на нас по-другому – чтобы понимали, что мы здоровые, спортивные, не пьем, всегда готовы постоять за страну – самое главное», – заявил военнослужащий в запасе Павел Соловей.

Затем десантники устроили яркое шоу. В программе: рукопашные бои, прыжки с парашютом, трюки и розыгрыш боевых эпизодов. На день часть распахнула двери для горожан. Зрителям показали необычный вальс: в танце закружились не только люди, но и техника.

Личный состав и ветеранов сил специальных операций с профессиональным праздником поздравил и президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что десантники по праву считаются элитой вооруженных сил, снискав заслуженное уважение белорусского народа.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его организовали в память о тех, кто погиб при исполнении интернационального долга. На плацу части, где расположен финиш, прошел памятный митинг.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко о пострадавших от урагана в Беларуси: Людям надо помочь как следует
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.08.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика