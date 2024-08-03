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Лукашенко в Гомельской области поручил восстановить поврежденный ураганом лес
03.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Последствий стихия наблюдаются на 14 тысячах гектаров в Гомельской области. Деревья переломаны пополам и вырваны с корнем. Сплошные вырубки приходится проводить на большей части бурелома. Своими силами в регионе не справляются – помогают лесхозы из 80 районов.
«Стараемся по максимуму. Ураган натворил много работы. Осложнил нам работу за счет выворотней, переломышей. Сложно технике двигаться. С буреломом я уже сталкивался, но с такими масштабами – нет», – рассказал машинист форвардера Михаил Хомченко.
«Чтобы мы за зиму посмотрели, планы составили, подключили все население. Журналисты выйдут. Высадят здесь лес, какой-то университет. Мне говорят, что саженцев у тебя хватает. Мы должны за будущий год все это восстановить. Но ты спланируй за зиму. Только так мы сможем спасти эти пустующие клочки», – обратился Лукашенко к министру лесного хозяйства Беларуси Александру Кулику.
В регионе оказались обесточены почти 50 высоковольтных линий. Без электричества остались больше тысячи районов. Сейчас подача электроэнергии и воды восстановлена. Ураган повредил жилые дома, фермы и другие строения. Проблему белорусский лидер потребовал решить оперативно – людям помочь и вопрос с нехваткой стройматериалов решить.
Насколько правдивы доклады чиновников, Александр Лукашенко решил узнать у жителей агрогородка Прудок неподалеку. Белорусский лидер признался: готов ответить на все критические вопросы. Таких не оказалось.
Президент предупредил: чтобы и впредь было все хорошо, предстоит много работать. В Гомельской области нужно поднимать показатели – прежде всего по сельскому хозяйству. Местные жители заверили: к усердному труду готовы. Напоследок президенту подарили мед. Ураган не притронулся к ульям, хотя вокруг наделал много бед.
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