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Лукашенко в Гомельской области поручил восстановить поврежденный ураганом лес

03.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил руководству Гомельской области восстановить поврежденный ураганом лес. Глава государства посетил район, который больше всего пострадал от июльской грозы, пообщался с местными жителями и узнал, остались ли еще проблемы, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Последствий стихия наблюдаются на 14 тысячах гектаров в Гомельской области. Деревья переломаны пополам и вырваны с корнем. Сплошные вырубки приходится проводить на большей части бурелома. Своими силами в регионе не справляются – помогают лесхозы из 80 районов.

«Стараемся по максимуму. Ураган натворил много работы. Осложнил нам работу за счет выворотней, переломышей. Сложно технике двигаться. С буреломом я уже сталкивался, но с такими масштабами – нет», – рассказал машинист форвардера Михаил Хомченко.

Предстоит не менее масштабная работа по восстановлению леса. Почву для будущих саженцев готовят сразу после расчистки бурелома. Специалисты говорят: на это понадобятся годы. Президент требует ускориться.

«Чтобы мы за зиму посмотрели, планы составили, подключили все население. Журналисты выйдут. Высадят здесь лес, какой-то университет. Мне говорят, что саженцев у тебя хватает. Мы должны за будущий год все это восстановить. Но ты спланируй за зиму. Только так мы сможем спасти эти пустующие клочки», – обратился Лукашенко к министру лесного хозяйства Беларуси Александру Кулику.

В регионе оказались обесточены почти 50 высоковольтных линий. Без электричества остались больше тысячи районов. Сейчас подача электроэнергии и воды восстановлена. Ураган повредил жилые дома, фермы и другие строения. Проблему белорусский лидер потребовал решить оперативно – людям помочь и вопрос с нехваткой стройматериалов решить.

«Мы должны видеть, что на складе есть – туда подвозим. Бригады работают, не простаивают из-за дефицита стропильной системы, решетки или шифера. Поговорите с людьми. Надо не просто поставить птичку. Вы умрите, но сделайте в срок. И имейте в виду: мы перепроверим, вранья быть не должно», – заявил Александр Лукашенко.

Насколько правдивы доклады чиновников, Александр Лукашенко решил узнать у жителей агрогородка Прудок неподалеку. Белорусский лидер признался: готов ответить на все критические вопросы. Таких не оказалось.

«Я хочу проверить своих начальников, успевают ли они сделать то, о чем договаривались. У нас же привычка есть: если президент приедет, то они готовы вылизать все», – объяснил Лукашенко.

Президент предупредил: чтобы и впредь было все хорошо, предстоит много работать. В Гомельской области нужно поднимать показатели – прежде всего по сельскому хозяйству. Местные жители заверили: к усердному труду готовы. Напоследок президенту подарили мед. Ураган не притронулся к ульям, хотя вокруг наделал много бед.



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Глава государства посетил район, который больше всего пострадал от июльской грозы, пообщался с местными жителями и узнал, остались ли еще проблемы.
 
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