Акцент – на безопасность детей и качество питания: как школы Беларуси готовятся к 1 сентября?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Школы Беларуси начали активную подготовку к новому учебному году. Каждая из них должна пройти проверки и получить специальный сертификат. Сделать это нужно до 20 августа.



В Минске и области заветные документы пока получили лишь несколько учреждений. Во многих из них сейчас технические и капитальные ремонты. Так, в столице полностью обновили три школы и одну гимназию. Свои двери для учеников распахнут и новые учебные здания.

«У нас начинают работу 241 учреждение образования, в Минске к 1 сентября построена и откроет двери новая школа, но это будет не новое учреждение образования, а свое новоселье в этом здании встретит гимназия №42. Некоторым учреждениям образования дана высокая оценка, но даже одно выявленное нарушение или один недостаток не дает основания комиссиям подписать данные сертификаты», – сообщила заместитель председателя комитета по образованию минского городского исполнительного комитета Ольга Смирнова.

Проверки перед началом учебного года ждут каждую школу. Акцент – на безопасность детей. Например, должен быть организован строгий пропускной режим и контроль посещаемости. Устаревшее оборудование в столовых и на кухнях обновили. Еда должна быть высокого качества. В некоторых школах будут готовить по новым рецептурам.

Особое внимание – организации подвоза учащихся в районах. Минская область уже закупила 50 новых автобусов. Все они отвечают современным требованиям безопасности, а некоторые будут оборудованы для провоза детей с инвалидностью.