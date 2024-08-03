|
Акцент – на безопасность детей и качество питания: как школы Беларуси готовятся к 1 сентября?
03.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Проверки перед началом учебного года ждут каждую школу. Акцент – на безопасность детей. Например, должен быть организован строгий пропускной режим и контроль посещаемости. Устаревшее оборудование в столовых и на кухнях обновили. Еда должна быть высокого качества. В некоторых школах будут готовить по новым рецептурам.
Особое внимание – организации подвоза учащихся в районах. Минская область уже закупила 50 новых автобусов. Все они отвечают современным требованиям безопасности, а некоторые будут оборудованы для провоза детей с инвалидностью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школы Беларуси начали активную подготовку к новому учебному году. Каждая из них должна пройти проверки и получить специальный сертификат. Сделать это нужно до 20...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)