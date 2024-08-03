Лукашенко рассказал о задержании в Беларуси четырех граждан Латвии, у них обнаружены наркотики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал появившуюся в сети информацию о задержанных в республике гражданах Латвии, передает телеканал «МИР 24».

Жительница этой страны рассказала о своих знакомых, которые отправились на фестиваль в город Браслав Витебской области.

«Все тут взвыли: «Ах, он безвизовый режим установил для того, чтобы наших людей арестовывать». Поручил разобраться. Оказывается, они наркотики привезли. Так, вы думайте, куда вы едете. У нас наркота эта неприемлема. И то! Не посадили их, как обычно. Их поселили в гостинице. И все кричат, что их обидели. Мы с ними по-человечески. Я даже удивился, что наша милиция с ними возится так», – отметил Лукашенко.

На границе задержали четверых человек. В машине у них обнаружили подозрительный пакет. Его отправили на экспертизу.

«Установлено, что обнаруженное в салоне автомобиля вещество является опасным наркотическим средством – марихуаной. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь опасного наркотического средства, совершенного группой лиц», –сообщил начальник управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми УВД Витебского облисполкома Денис Шкурко.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства дела.