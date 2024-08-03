ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко рассказал о задержании в Беларуси четырех граждан Латвии, у них обнаружены наркотики

03.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко рассказал о задержании в Беларуси четырех граждан Латвии, у них обнаружены наркотики
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал появившуюся в сети информацию о задержанных в республике гражданах Латвии, передает телеканал «МИР 24».

Жительница этой страны рассказала о своих знакомых, которые отправились на фестиваль в город Браслав Витебской области.

«Все тут взвыли: «Ах, он безвизовый режим установил для того, чтобы наших людей арестовывать». Поручил разобраться. Оказывается, они наркотики привезли. Так, вы думайте, куда вы едете. У нас наркота эта неприемлема. И то! Не посадили их, как обычно. Их поселили в гостинице. И все кричат, что их обидели. Мы с ними по-человечески. Я даже удивился, что наша милиция с ними возится так», – отметил Лукашенко.

На границе задержали четверых человек. В машине у них обнаружили подозрительный пакет. Его отправили на экспертизу.

«Установлено, что обнаруженное в салоне автомобиля вещество является опасным наркотическим средством – марихуаной. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь опасного наркотического средства, совершенного группой лиц», –сообщил начальник управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми УВД Витебского облисполкома Денис Шкурко.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства дела.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы решили открыть свой бизнес и даже не знали, какой именно». Студенты создали компанию, которая смогла пережить пятикратный рост за год и остаться на плаву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.08.2024
Mir24.TV Belarus
03.08.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика