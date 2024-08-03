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Лукашенко рассказал о задержании в Беларуси четырех граждан Латвии, у них обнаружены наркотики
03.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал появившуюся в сети информацию о задержанных в республике гражданах Латвии, передает телеканал «МИР 24».
Жительница этой страны рассказала о своих знакомых, которые отправились на фестиваль в город Браслав Витебской области.
На границе задержали четверых человек. В машине у них обнаружили подозрительный пакет. Его отправили на экспертизу.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства дела.
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Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства дела.
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