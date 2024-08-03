|
Лукашенко: У бога прошу только одного – чтобы и дальше со здоровьем было хорошо
03.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«У Бога прошу только одного, чтобы и дальше так было» – этими словами президент Беларуси Александр Лукашенко охарактеризовал собственное здоровье. Так президент ответил на слухи о болезнях, которые распускает оппозиция.
Разговор о здоровье зашел во время посещения одного из агрогородков. Президент затронул также тему недавнего урагана. В середине июля на страну обрушился шторм. В результате многие населенные пункты остались без воды и света.
Сильный ветер повалил 40 тысяч гектаров леса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так президент ответил на слухи о болезнях, которые распускает оппозиция. Разговор о здоровье зашел во время посещения Лукашенко одного из агрогородков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)