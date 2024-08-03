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Лукашенко: У бога прошу только одного – чтобы и дальше со здоровьем было хорошо

03.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: У бога прошу только одного – чтобы и дальше со здоровьем было хорошо
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

«У Бога прошу только одного, чтобы и дальше так было» – этими словами президент Беларуси Александр Лукашенко охарактеризовал собственное здоровье. Так президент ответил на слухи о болезнях, которые распускает оппозиция.

«Выработали программу: прежде всего надо показать, что президент обворовал всех. Я просто говорю: пожалуйста, заберите. Заберите мои деньги. Говорят: в Эмиратах. Заберите. Сейчас деньги спрятать невозможно. Вторую тему взяли: раз «вор» не проходит, значит, умирает. Меня хоронят уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем», – заявил Лукашенко.

Разговор о здоровье зашел во время посещения одного из агрогородков. Президент затронул также тему недавнего урагана. В середине июля на страну обрушился шторм. В результате многие населенные пункты остались без воды и света.

Сильный ветер повалил 40 тысяч гектаров леса. Александр Лукашенко проинспектировал работы по устранению последствий стихии и поручил восстановить поврежденный лес в течение будущего года.



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Так президент ответил на слухи о болезнях, которые распускает оппозиция. Разговор о здоровье зашел во время посещения Лукашенко одного из агрогородков.
 
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