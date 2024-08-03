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Серебро Евгения Золотого: белорусский гребец завоевал медаль Олимпиады в Париже

03.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский гребец Евгений Золотой завоевал серебряную медаль среди одиночек в академической гребле на Олимпиаде в Париже.

24-летний спортсмен преодолел дистанцию за 6 минут 42,96 секунды. Золотую награду взял трехкратный чемпион мира Оливер Цайдлер из Германии, на третьем месте оказался Симон ван Дорп из Нидерландов.

Старт финального заплыва отложили из-за поломки автобуса, который вез белорусского гребца к месту соревнований.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее батутист из Беларуси Иван Литвинович взял золотую медаль парижской Олимпиады.



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24-летний спортсмен преодолел дистанцию за 6 минут 42,96 секунды.
 
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