Серебро Евгения Золотого: белорусский гребец завоевал медаль Олимпиады в Париже

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский гребец Евгений Золотой завоевал серебряную медаль среди одиночек в академической гребле на Олимпиаде в Париже.

24-летний спортсмен преодолел дистанцию за 6 минут 42,96 секунды. Золотую награду взял трехкратный чемпион мира Оливер Цайдлер из Германии, на третьем месте оказался Симон ван Дорп из Нидерландов.

Старт финального заплыва отложили из-за поломки автобуса, который вез белорусского гребца к месту соревнований.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.