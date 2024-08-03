|
Серебро Евгения Золотого: белорусский гребец завоевал медаль Олимпиады в Париже
03.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский гребец Евгений Золотой завоевал серебряную медаль среди одиночек в академической гребле на Олимпиаде в Париже.
24-летний спортсмен преодолел дистанцию за 6 минут 42,96 секунды. Золотую награду взял трехкратный чемпион мира Оливер Цайдлер из Германии, на третьем месте оказался Симон ван Дорп из Нидерландов.
Старт финального заплыва отложили из-за поломки автобуса, который вез белорусского гребца к месту соревнований.
Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24-летний спортсмен преодолел дистанцию за 6 минут 42,96 секунды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)