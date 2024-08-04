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Судьба «Острова чистоты» и проблемы риэлтеров: новости бизнеса за 29 июля — 4 августа 2024 года

04.08.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Фото использовано в качестве иллюстрации.

Как не упускать важные звонки, что делать, если не можешь избежать банкротства, и зачем выходить на новые рынки. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Похоже, что ИП не смогут платить взносы в ФСЗН с минимальной зарплаты.

Минюст разработал проект закона о риэлтерской деятельности, который успел напугать участников рынка. Узнали подробности.

А у бренда «Остров чистоты», похоже, будет новый собственник.

Полезное для бизнеса

В Барселоне второй раз прошел International Social Summit, где международный бизнес поделился собственным опытом, инсайтами и факапами. Эксперт-практик по развитию бизнеса на зарубежных рынках, автор телеграм-канала «другие рынки» Мария Николаевич побывала на саммите и эксклюзивно поделилась с «Про бизнес» главными выводами конференции, на которые стоит обратить внимание бизнесу в процессе международного масштабирования в 2024 году.

Каждый звонок может стать драйвером роста для бизнеса — вдруг это будет крупный заказ, судьбоносный проект или предложение выгодного партнерства. Представьте себе систему, которая не просто принимает звонки, а становится вашим виртуальным офис-менеджером, работающим 24/7 без перерывов и выходных. Именно такое решение предлагает МТС со своей Виртуальной АТС — инновационным инструментом, способным трансформировать ваше общение с клиентами и партнерами, оптимизировать рабочие процессы и вывести вашу компанию на новый уровень коммуникационной эффективности. Рассказываем, как этим пользоваться.

Собрали варианты готового бизнеса по цене от $ 5 тысяч. А еще подготовили дайджест мировых новостей бизнеса в июле 2024 года и ответы на самые каверзные вопросы про криптовалюты в Беларуси.

Также мы узнали, какая ответственность может быть у руководства компании при банкротстве и как ее избежать.

Истории бизнеса

Анатолий Хотулёв — лидер TON Community Belarus и сооснователь компаний-стартапов IDF Finance и Kengooroo Games, которые связаны с блокчейн-разработкой. Кроме того, Анатолий со своими партнерами был широко известен как в нашей стране, так и в России благодаря тому, что одним из первых открыл магазин по продаже майнингового оборудования в 2017 году. О своей истории в бизнесе, экосистеме TON и о том, какие сейчас перспективы у рынка криптовалют, предприниматель рассказал в интервью порталу «Про бизнес».

Имея внушительный опыт в венчурном бизнесе и совместный интерес к тематике здоровья, белорусские стартаперы Максим Кажина и Артем Трофимук объединили усилия, чтобы развивать амбициозный проект Definik — сервис, который облегчит оценку состояния здоровья по лабораторным анализам с помощью ИИ и поможет пользователям по всему миру поддерживать здоровый образ жизни на систематической основе прямо в смартфоне. «Про бизнес» встретился с ребятами, чтобы поговорить об их пути в предпринимательстве, трудностях венчурного бизнеса и амбициях стать качественным healthtech-проектом мирового уровня.

Наверное, любая компания на протяжении своего развития сталкивается с вызовами и испытаниями, но далеко не все бизнесы могут превратить такую проверку на прочность в точку роста. Российской компании «Вижу», создающей мультимедийные выставочные проекты уже 13 лет, не только удалось пройти через кризис, но и вырасти в 5 раз всего за год. Сооснователь и управляющий партнер «Вижу» Никита Шевченко поделился с «Про бизнес» историей компании и секретами эффективного роста.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Как не упускать важные звонки, что делать, если не можешь избежать банкротства, и зачем выходить на новые рынки. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
 
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