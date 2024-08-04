|
Судьба «Острова чистоты» и проблемы риэлтеров: новости бизнеса за 29 июля — 4 августа 2024 года
04.08.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как не упускать важные звонки, что делать, если не можешь избежать банкротства, и зачем выходить на новые рынки. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Похоже, что ИП
Минюст разработал проект закона о риэлтерской деятельности, который успел напугать участников рынка.
А у бренда «Остров чистоты», похоже,
Полезное для бизнеса
В Барселоне второй раз прошел International Social Summit, где международный бизнес поделился собственным опытом, инсайтами и факапами. Эксперт-практик по развитию бизнеса на зарубежных рынках, автор телеграм-канала «другие рынки» Мария Николаевич побывала на саммите и эксклюзивно поделилась с «Про бизнес»
Каждый звонок может стать драйвером роста для бизнеса — вдруг это будет крупный заказ, судьбоносный проект или предложение выгодного партнерства. Представьте себе систему, которая не просто принимает звонки, а становится вашим виртуальным офис-менеджером, работающим 24/7 без перерывов и выходных. Именно такое решение предлагает МТС со своей Виртуальной АТС — инновационным инструментом, способным трансформировать ваше общение с клиентами и партнерами, оптимизировать рабочие процессы и вывести вашу компанию на новый уровень коммуникационной эффективности.
Также мы
Истории бизнеса
Анатолий Хотулёв — лидер TON Community Belarus и сооснователь компаний-стартапов IDF Finance и Kengooroo Games, которые связаны с блокчейн-разработкой. Кроме того, Анатолий со своими партнерами был широко известен как в нашей стране, так и в России благодаря тому, что одним из первых открыл магазин по продаже майнингового оборудования в 2017 году. О своей истории в бизнесе, экосистеме TON и о том, какие сейчас перспективы у рынка криптовалют, предприниматель
Имея внушительный опыт в венчурном бизнесе и совместный интерес к тематике здоровья, белорусские стартаперы Максим Кажина и Артем Трофимук объединили усилия, чтобы развивать амбициозный проект Definik — сервис, который облегчит оценку состояния здоровья по лабораторным анализам с помощью ИИ и поможет пользователям по всему миру поддерживать здоровый образ жизни на систематической основе прямо в смартфоне. «Про бизнес»
Наверное, любая компания на протяжении своего развития сталкивается с вызовами и испытаниями, но далеко не все бизнесы могут превратить такую проверку на прочность в точку роста. Российской компании «Вижу», создающей мультимедийные выставочные проекты уже 13 лет, не только удалось пройти через кризис, но и вырасти в 5 раз всего за год. Сооснователь и управляющий партнер «Вижу» Никита Шевченко поделился с «Про бизнес»
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как не упускать важные звонки, что делать, если не можешь избежать банкротства, и зачем выходить на новые рынки. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)